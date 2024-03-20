الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اعتمد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ لصفوف النقل والشهادات المحلية، وذلك حسب الخريطة الزمنية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الحالي.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بضرورة الالتزام بالجداول التي تم اعتمادها، مع أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

ومن جهته؛ أوضح الدكتور محمد البحيري، وكيل وزارة التعليم بالإسماعيلية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن امتحانات النقل الابتدائي تبدأ يوم ٢٠٢٤/٥/٨ وتستمر حتى ٢٠٢٤/٥/١٢، كما تبدأ امتحانات النقل لصفوف الإعدادي في الفترة من ٢٠٢٤/٥/١٣ وتستمر حتى ٢٠٢٤/٥/١٦.

كما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والصم والمكفوفين اعتبارًا من ٢٠٢٤/٥/١٨ وتستمر حتى ٢٠٢٤/٥/٢٣.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية يوم ٢٠٢٤/٥/١٢ وتستمر حتى ٢٠٢٤/٥/٢٣.

وبالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية بالتعليم الفني تبدأ يوم ٢٠٢٤/٥/٢٥ كما تبدأ امتحانات شهادة الثانوية العامة يوم ٢٠٢٤/٦/٨.

استعدادات التربية والتعليم للامتحانات
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى أن جميع مدارس المحافظة بالإدارات التعليمية الثمانية مستعدة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 - 2023.

كما شدد "بحيري" على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وأداء كافة المهام والاختصاصات على الوجه الأمثل، وأكد على ضرورة حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

وطالب بضرورة المتابعة المستمرة واللحظية من خلال غرف العمليات بجميع الإدارات التعليمية على مدار اليوم، والوقوف على كافة المشكلات أو المعوقات إن وجدت وحلها على الفور، والتأكيد على توفير الأجواء المناسبة وكافة سُبل الأمن والطمأنينة للطلاب.

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