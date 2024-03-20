الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أنشطة رياضية ضمن فعاليات المهرجان الرمضاني بجامعة قناة السويس

فعاليات المهرجان
فعاليات المهرجان الرمضاني

ثمَّن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جهود أسرة "طلاب من أجل مصر" المركزية، وجميع القائمين على تنظيم وإعداد المهرجان الرمضاني، الذي تُقام فعالياته على ملاعب كلية طب الأسنان ومسرح رعاية الشباب، متمنيًا لجميع الفرق المشاركة التوفيق، مطالبًا إياهم بالتحلي بالروح الرياضية.

جاء ذلك تعليقًا على فعاليات مهرجان "من أجل مصر الرمضاني"، والذي يستمر حتى غدًا الخميس، ويأتي المهرجان تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد فتوح غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، وبإشراف الدكتور محمد مصطفى الباز، منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر.

مهرجان جامعة قناة السويس الرمضاني 

وشهدت أجواء المهرجان الرمضاني منافسات طلابية متنوعة في الأنشطة الرياضية، 
وافتتاح رباعيات كرة الطائرة طالبات، وكرة الطائرة طلبة وطالبات، ثلاثيات كرة السلة طالبات، وخماسي كرة القدم طلاب، ومسابقات تنس الطاولة طلبة وطالبات.

وتم استئناف جميع المسابقات الرياضية خلال الأسبوع، ويتم غدًا الخميس افتتاح معرض المشغولات الرمضانية، ومعرض الملصق الرمضاني.

كما يشهد غدًا الخميس، ختام المسابقات الرياضية وتكريم الفائزين، مع افتتاح مسابقة القرآن الكريم والأحاديث النووية.

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