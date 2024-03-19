بدء تشغيله التجريبي.. غدا.. افتتاح متحف قناة السويس.. والدخول مجانا للجمهور

أعلنت هيئة قناة السويس، افتتاح متحف قناة السويس بمدينة الإسماعيلية أمام الجمهور "مجانا" خلال فترة التشغيل التجريبي للمتحف إبتداءا من غد الأربعاء بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.

مقتنيات المتحف

يأتي ذلك بعد الانتهاء من تجهيز أعمال العرض المتحفي للمقتنيات والقطع الأثرية التي يصل عددها إلى ما يقرب من ٢٠٠٠ قطعة يضمها المتحف من خلال ١٢ قاعة عرض تسرد تاريخ القناة على مر العصور.

يرجع تاريخ المبني إلى مايزيد عن ١٦٠ عاما حيث شيد عام ١٨٦٢ ليكون المقر الإداري الأول للشركة العالمية لقناة السويس البحرية، والذي تمت من خلاله إدارة عملية حفر القناة التي استمرت ١٠ أعوام كاملة من عام ١٨٥٩ حتى عام ١٨٦٩ م.

حرصت الهيئة على القيام بأعمال الترميم للمبنى التاريخي وإعادته لسابق عهده مع الحفاظ على طرازه المعماري الذي يجمع في تصميمه ما بين الطابع العربي الإسلامي والطابع الأوروبي، بالإضافة إلى الكشف عن الألوان الأصلية للمبنى، وذلك بالتنسيق بين وزارة الآثار ومركز هندسة الآثار والبيئة بكلية الهندسة جامعة القاهرة وبتنفيذ شركة المقاولون العرب المقاول الرئيسي للمشروع.

استغرقت عملية ترميم المبنى وتجهيزه كمتحف بالمقتنيات والقطع الأثرية مايقرب من ثلاث سنوات تم خلالها الاستعانة بأحدث تقنيات الترميم وطرق ووسائل العرض المتحفي بما يضاهي المتاحف العالمية.

وأعرب الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن تطلعه ليصبح للمتحف العالمي لقناة السويس درورا رئيسيا في تعزيز التقارب الثقافي المصري الفرنسي.

وأكد الفريق ربيع أن المتحف العالمي للقناة يمثل منارة حضارية ومحورا للتنمية الثقافية والسياحية تدعم جهود الدولة لتنمية منطقة القناة، لافتا في هذا الصدد إلى الإضافة التي سيمثلها المتحف بعد افتتاحه في تشجيع السياحة الخارجية بالتوازي مع جهود تعزيز سياحة السفن السياحية وسياحة اليخوت المارة عبر القناة.