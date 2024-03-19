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محافظات

ضمن "حياة كريمة".. الكشف على 1170 حالة في قافلة طبية بالقنطرة غرب

جريدة الدستور

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، القافلة الطبية المجانية في الكيلو ١٧، التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، والتي تنظمها مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء ١٨ و١٩ مارس ٢٠٢٤، وذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.

الكشف على ١١٧٠ حالة في القافلة الطبية 

واستقبلت القافلة ١١٧٠ حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد "بشارة" على ضرورة تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين وتسهيل وتيسير الإجراءات لكبار السن وذوي الهمم.

6 تخصصات طبية في القافلة 
ومن جانبه أشار الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت ٦ تخصصات طبية  حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم الأسرة وجراحة عامة وجراحة مسالك والجلدية والأسنان وعيادة أنف وأذن وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية تضم ١٠٠ صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

تفاصيل الحالات الصحية في القافلة 
كما أكدت أنه تم استقبال ٥١٣ مواطنًا في اليوم الأول للقافلة الطبية، بينما استقبلت القافلة الطبية في ثاني أيامها ٦٥٧ مواطنًا.

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