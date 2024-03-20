دوري رمضاني بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.. 25 مارس

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن أسرة "طلاب من أجل مصر" بالجامعة الأهلية، كثَّفت أنشطتها خلال الفصل الدراسي الثاني، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، بتنظيم العديد من الفعاليات والندوات والأنشطة الطلابية.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان أسرة "طلاب من أجل مصر" عن تنظيم دوري رمضاني يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 25 و26 مارس الجاري.

وقال الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إن الأنشطة التي تنظمها أسرة "طلاب من أجل مصر" بالجامعة، تهدف إلى إكساب الطلاب المعارف والمفاهيم والمهارات، لتنمية وغرس روح الولاء والانتماء لديهم.

دوري رمضاني

يأتي الدوري الرمضاني تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف عام الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف الدكتورة غادة حداد، عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد علي عبدالهادي، منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وتُقام الفعاليات في تمام السابعة مساءً على ملاعب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بمقرها شرق القناة، وتتضمن الأنشطة: كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة التنس.