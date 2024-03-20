الأربعاء 20 مارس 2024
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515 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات بكلية طب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

جامعة الإسماعيلية
جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية إن كلية الطب بالجامعة الأهلية تعمل بنظام التعليم القائم على حل المُشكلات، والذي يمثل عملية تعليمية تتميز باكتساب المعلومات الطبية والسلوكية والاجتماعية، عن طريق فهم وتحليل مشاكل صحية ذات أولوية من خلال العمل في مجموعات صغيرة، بدلًا من تقديم هذه المعلومات بصورة تقليدية، من خلال محاضرات لا ترتبط ببعضها البعض سواء أفقيًا أو رأسيًا.

طريقة تعليم جديدة ومتميزة لطب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 

وأضاف الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن هذه الطريقة في التعلم تتميز بأنها تستثير المعلومات السابقة للطالب، وتساعد على إشراكه فعليًا في عملية تعلمه، إلى جانب اكتسابه لمهارة حل المشاكل، والقدرة على التعلم الذاتي والتقييم الناقد والذاتي وتقييم الزملاء وقدرة العمل في فريق.

بينما أوضحت الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن أسلوب التعليم القائم على حل المشاكل يُعد من أفضل أساليب التعليم المستخدمة.

وتماشيًا مع هذا السياق- أفاد الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب أنه تم عقد امتحان موديول “How to learn” لطلاب الفرقة الأولى  لكلية الطب والتي تمت على مدار يومين.

فيما أشارت الدكتورة رانيا مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إلى أن  515 طالب وطالبة  أدوا الامتحانات بموديول How to learn، حيث تم تقسيم الطلاب وتوزيعهم على أعضاء هيئة التدريس الممتحنين.

وأوضحت الدكتورة إيمان كوليب منسق برنامج كلية الطب بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن تقييم الطلاب تم من خلال تنفيذ خطوات حل المشاكل، واستخراج الأهداف التعليمية طبقا لما تم دراسته خلال الموديول، وتحت إشراف الدكتورة، وشيماء ماهر مقرر المرحلة، والدكتورة سالي محمد مقرر الفرقة الأولى.

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