اليوم.. انطلاق "ليالي رمضان" الثقافية والفنية بالإسماعيلية

تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات “ليالي رمضان” الثقافية والفنية في الفترة من 10 حتى 19 رمضان، الموافق 20 إلى 29 مارس الحالي، في تمام الساعة ٩ مساء، في قصر ثقافة الإسماعيلية، ضمن البرنامج المركزي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم بإقليم القناة وسيناء الثقافي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

برنامج أولى ليالي رمضان بقصر ثقافة الإسماعيلية



يتضمن برنامج اليوم الأول "عرض فني لفرقة الحرية للفنون الشعبية، وعرض فني لفرقة كورال قصر ثقافة الاسماعيلية، وعرض فني لفرقة الإسماعيلية للالات الشعبية، وعرض فني لمسرح العرائس، وورشة فنون تشكيلية (طي الورق) مكتبة الطفل.

كما يشمل البرنامج "محاضرة ثقافية بعنوان (فضل الام ومكانتها)، في الصالون الثقافي وأمسية شعرية للشعراء فتحي نجم، الشاعر صلاح نعمان، الشاعر عبد الرحمن المغربي.

البرنامج الادبي المركزى، ومقهي محمود دياب والمتحدث صفية فرجاني، عن الكاتب محمود دياب، والشعراء شوقي عبد الوهاب، هدي عبدالله.



وتتنوع الفقرات يوميا في ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة الاسماعيلية.

برامج عديدة لهيئة قصور الثقافة في رمضان

يذكر أن هيئة قصور الثقافة تنظم برنامجًا يضم عددًا كبيرًا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، ويتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

وتنطلق الليالي الرمضانية لقصور الثقافة بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة: قصر ثقافة روض الفرج، والحديقة الثقافية بالسيدة زينب، ومسرح السامر، وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات "ليالي رمضان الثقافية والفنية" في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي: المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة، والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، في منطقتى: أهالينا، وروضة السيدة زينب، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة، هي: القليوبية، الإسماعيلية، الجيزة، الفيوم، القاهرة، الغربية، السويس، بني سويف، المنيا، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، كفرالشيخ، الدقهلية.