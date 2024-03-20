الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

اليوم.. انطلاق "ليالي رمضان" الثقافية والفنية بالإسماعيلية

ليالي رمضان
ليالي رمضان

تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات “ليالي رمضان” الثقافية والفنية في الفترة من 10 حتى 19 رمضان، الموافق 20 إلى 29 مارس الحالي، في تمام الساعة ٩ مساء، في قصر ثقافة الإسماعيلية، ضمن البرنامج المركزي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم بإقليم القناة وسيناء الثقافي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

برنامج أولى ليالي رمضان بقصر ثقافة الإسماعيلية 

يتضمن برنامج اليوم الأول "عرض فني لفرقة الحرية للفنون الشعبية، وعرض فني لفرقة كورال قصر ثقافة الاسماعيلية، وعرض فني لفرقة الإسماعيلية للالات الشعبية، وعرض فني لمسرح العرائس، وورشة فنون تشكيلية (طي الورق) مكتبة الطفل.

كما يشمل البرنامج "محاضرة ثقافية بعنوان (فضل الام ومكانتها)،  في الصالون الثقافي وأمسية شعرية للشعراء فتحي نجم، الشاعر صلاح نعمان، الشاعر عبد الرحمن المغربي. 
البرنامج الادبي المركزى، ومقهي محمود دياب والمتحدث صفية فرجاني، عن الكاتب محمود دياب، والشعراء شوقي عبد الوهاب، هدي عبدالله.


وتتنوع الفقرات يوميا في ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة الاسماعيلية.

برامج عديدة لهيئة قصور الثقافة في رمضان

يذكر أن هيئة قصور الثقافة تنظم برنامجًا يضم عددًا كبيرًا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، ويتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

وتنطلق الليالي الرمضانية لقصور الثقافة بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة: قصر ثقافة روض الفرج، والحديقة الثقافية بالسيدة زينب، ومسرح السامر، وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات "ليالي رمضان الثقافية والفنية" في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي: المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة، والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، في منطقتى: أهالينا، وروضة السيدة زينب، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة، هي: القليوبية، الإسماعيلية، الجيزة، الفيوم، القاهرة، الغربية، السويس، بني سويف، المنيا، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، كفرالشيخ، الدقهلية.

أولى ليالي رمضان الثقافية اولى ليالي رمضان الثقافية والفنية ليالي رمضان الثقافية والفنية ثقافة الاسماعيلية فاعليات ثقافة الإسماعيلية فرع ثقافة الإسماعيلية

مواد متعلقة

أنشطة رياضية ضمن فعاليات المهرجان الرمضاني بجامعة قناة السويس

515 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات بكلية طب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

ضمن "حياة كريمة".. الكشف على 1170 حالة في قافلة طبية بالقنطرة غرب

أسماء المصابين فى حريق مصحة إدمان بالإسماعيلية وحالتهم الصحية

ننشر أسماء المتوفين فى حريق مصحة علاج الإدمان بالإسماعيلية (صور)

بدء تشغيله التجريبي.. غدا.. افتتاح متحف قناة السويس.. والدخول مجانا للجمهور

إجراء من النيابة بشأن حريق مصحة علاج الإدمان بالإسماعيلية

آخر تطورات الحالة الصحية للمصابين فى حريق مصحة علاج الإدمان بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

عاجل|انخفاض كبير في أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

17 خط محمول.. والد طالب الدقهلية يكشف حيلة قاتله لأخذ الفدية

التحقيق مع صاحب "أسد التجمع"

شوبير يحسم الجدل.. هذه محطة رمضان صبحى بعد بيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة