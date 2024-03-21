الخميس 21 مارس 2024
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جامعة قناة السويس تعلن رفع درجة الاستعداد لامتحانات الميدتيرم بالكليات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على رفع درجة الاستعداد داخل قطاع التعليم والطلاب، لتنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني " الميد تيرم"، والتي من المقرر أن تنطلق خلال الأسبوع السابع من التيرم، وفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعي، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن أرقام الجلوس للطلاب، وتنظيم "الميدتيرم" خلال شهر رمضان المبارك.

تفاصيل انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب 

وفي سياق متصل - انعقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس، بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وقد جاء على رأس جدول الأعمال مناقشة استعدادات الكليات لبدء امتحانات "الميدتيرم".

واستهل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المجلس بتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، واصلا التهنئة بمناسبة عيد الأم، مشيرًا إلى أن شهر مارس زاخر بالاحتفالات.

وقدم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التهنئة للدكتور تامر شوقي لتوليه منصب وكيل كلية العلاج الطبيعي لشئون التعليم والطلاب، متمنيًا له التوفيق والسداد.

ثم بدأ المجلس أعماله بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم باشرت الجلسة أعمالها بعرض الموضوعات المُقدمة من الكليات.

 

التوجيه بعقد دورات حول ضوابط سير العملية الامتحانية للهيئة المعاونة 

وخلال المجلس- أكد الدكتور محمد عبد النعيم على أهمية عقد دورات للهيئة المعاونة، حول ضوابط سير العملية الامتحانية، مُشددا على متابعة التزام الطلاب في المحاضرات وحصر غياب الطلاب.

وحرص "عبد النعيم" على متابعة سير الأنشطة الطلابية خلال شهر رمضان المبارك، والتي تم إعداد خطة لها لتستمر الأنشطة على مدار الشهر.

وبدوره- استعرض الدكتور محمد عبد النعيم الإطار العام للعملية التعليمية، مؤكدًا أنه تم مراعاة مواعيد المحاضرات خلال شهر رمضان المبارك.

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