الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 3 أطنان دجاج فاسد فى حملة تموينية بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نفذت إدارة تموين المركز بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري، عدة حملات تموينية، أمس الأربعاء، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية، لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

تفاصيل الحملة 

أسفرت الحملة عن ضبط ٣ أطنان من الدجاج ومجزءات دجاج داخل مجزر (متوقف عن العمل) بدون بيانات أو علامات تحدد مصدرها وبعضها غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود حروق تجميد على سطحها وتسييحها ثم إعادة تجميدها بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وذلك بناءً على تقرير الطبيب البيطري المرافق للحملة.

كما تمكنت الحملة من ضبط ما يقرب من طن سكر تم وضعها في شكائر فئة الـ(٥٠ كجم) بحوزة أحد أصحاب الثلاجات في منطقة الكيلو ٢، بمخازن وثلاجات بدون ترخيص وبدون فواتير بغرض الاحتكار واستغلال المواطنين، وتم التحفظ على الكمية واتخاذ كل الإجراءات القانونية.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كل من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

 

أرقام للشكاوى 

وللشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية، رقم مباحث التموين ٣٩١١٠١٠، رقم غرفة عمليات مديرية التموين ٣١٠٧٢٠٢، رقم الخط الساخن لحماية المستهلك ١٩٥٨٨.

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