طلاب جامعة الإسماعيلية الأهلية يتنافسون فى مسابقة القرآن الكريم

نظمت إدارة الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية مسابقة القرآن الكريم والابتهالات، التي أُقيمت على مسرح الجامعة الأهلية بمقرها بمدينة الإسماعيلية الجديدة، جاءت المسابقة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، المفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف عام الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف الدكتورة غادة حداد، عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

تفاصيل فاعلية المسابقة

وقبل بداية فاعليات المسابقة، قام الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بتعريف الطلاب بأهداف مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية، التي تتمثل في غرس حب القرآن الكريم وتقديسه وتعظيمه، وحب الرسول، صلى الله عليه وسلم، في نفوس النشء.

إلى جانب الحث على حفظ كتاب الله تعالى وسنة نبيه، صلى الله عليه وسلم، وتطبيق أحكام التجويد عمليًا أثناء تلاوة القرآن الكريم، مع التدريب على استنباط الأحكام والآداب الإسلامية، التي يدعو إليها القرآن الكريم والسنة النبوية، وتوظيفها في الحياة العامة، مع تنمية المواهب المتميزة في حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية بين أبنائنا الطلاب، وتنمية روح التنافس والعمل كفريق بين المشاركين في المسابقة، واكتشاف الأصوات الحسنة في تلاوة القرآن الكريم وتشجيعها ومتابعتها.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد عبدالهادي، منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن المسابقة شارك بها 40 طالبا وطالبة، تباروا في تسميع وتجويد القرآن الكريم والإنشاد الديني والابتهالات، وبلجنة تحكيم تضم نخبة من مشايخ الأزهر الشريف هم: الشيخ أشرف السعيد، مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الوعظ بالإسماعيلية، والشيخ عبدالرحمن محمد عضو لجنة الفتاوى بالإسماعيلية.