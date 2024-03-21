الخميس 21 مارس 2024
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يعتمد مخططات تفصيلية للمناطق الصناعية

اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي بشارة

اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، مخططين تفصيليين للمناطق الصناعية بالمحافظة، عبارة عن المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية الأولى والثانية بمدينة الإسماعيلية، والمخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات، وتوفير مناخ جيد للاستثمار داخل المناطق الصناعية.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن هذا المخطط يخدم الاستثمار بالمناطق الصناعية، وتوزيع الصناعات المتجانسة، وتحديد النسب البنائية، وعمل قواعد بيانات لنظم المعلومات الجغرافية للمناطق الصناعية؛ لتسهيل التعاملات المالية المستقبلية، للارتقاء بالخدمة وتسهيل عمل المستثمرين.

وأشار المهندس ماجد بسيوني السيد، مدير عام التخطيط العمراني بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم إعداد المخطط بالاشتراك مع إدارة التخطيط العمراني بمحافظة الإسماعيلية، وإدارة الاستثمار بالمحافظة ومديري المناطق الصناعية بالإسماعيلية والقنطرة شرق، وتم مراجعتها من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومندوبي وزارة التنمية المحلية.

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