رصف 12 شارع بمنطقة 24 أكتوبر فى الإسماعيلة

قامت مديرية الطرق والنقل تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل بالإسماعيلية، بأعمال فرد الطبقة الأسفلتية بمنطقة ٢٤ أكتوبر، بحي ثالث مدينة الإسماعيلية والتي تشمل ١٢ شارع، بأطوال تبلغ حوالي ٨ كيلو متر، حيث تقوم المديرية بأعمال إعادة الرصف لشوارع بالكامل وإعادة الشيء لأصله لبعض الشوارع الأخرى، بعد الانتهاء من أعمال إحلال شبكة مياه الشرب، والتي نفذتها هيئة قناة السويس باستبدال الشبكة القديمة “الاسبيستوس” بشبكة من الـ"upvc".

وتبلغ تكلفة المشروع حوالي ٢٢مليون جنيه؛ تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية، بشأن سرعة الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وكذلك مراعاة الالتزام بالخطط الزمنية لكل مشروعات الخطة.

تفاصيل تنفيذ خطة الطرق

وفي سياق آخر، استأنفت مديرية الطرق والنقل أعمال إحلال الصالات والمعديات اليدوية على ترع محافظة الإسماعيلية بكباري المشاة امتدادًا للأعمال التي قامت بها المحافظة في خطة ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ بإنشاء عدد ١٤ كوبري.

إنشاء ٦ كباري بالإسماعيلية

تقوم المحافظة بإنشاء عدد ٦ كباري، اثنين منهم على ترعة بورسعيد نطاق مركز القنطرة غرب، و٤ كباري على ترعة السويس نطاق مركزي الإسماعيلية وفايد ليصل إجمالي عدد الكباري بالخطتين الاستثماريتين ٢٠٢٢/٠٢٠٢٣، و٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ إلى ٢٠ كوبري مشاة إحلال للصالات اليدوية.



يذكر أن إجمالي الميزانية المرصودة بالخطتين الاستثماريتين تبلغ حوالي ٣٥ مليون جنيهه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بتأمين عبور المواطنين للمجاري المائية على مستوى الجمهورية.

وأكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على ضرورة الانتهاء من أعمال رصف الطرق طبقا لخطة العام الجاري.