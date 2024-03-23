توزيع مساعدات غذائية وعينية للأولى بالرعاية بالقنطرة غرب في الإسماعيلية

وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، سلع غذائية وبعض المساعدات العينية في نطاق القنطرة غرب على الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، بناء على تعليمات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، تضامنًا مع توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية.

وقال اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمشرف على مكتب المتابعة ومدير الشبك الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم، وتهنئتهم بشهر رمضان الكريم.

الشرقية توجه مواد غذائية على 400 أسرة

وزعت إحدى الجمعيات بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية كراتين المواد الغذائية على 4000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرى "بنى حسن وتلراك وبنى منصور وقصاصين الازهار وأسعد، وأبو عمران وشيط الهوى وأبو حريز وعزبة التل والحوامدة بمركزى كفر صقر وأولاد صقر" بمحافظة الشرقية.

وأكد عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتلاحم بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

وأكدت إدارة الجمعية أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأشار إلى أن الجمعية بدأت في نشاطها الخيرى الموسمى في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن وضاعفت مؤخرا الكميات التي كانت توزعها سنويا بقدوم شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبا وبخاصة القرى الأكثر احتياجا.