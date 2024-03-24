الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أمطار كثيفة تضرب مدن الإسماعيلية وسط حالة من التأهب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت محافظة الإسماعيلية، سقوط أمطار كثيفة في مختلف أنحاء المحافظة، صباح اليوم الأحد، وسط حالة تأهب من الأجهزة التنفيذية في المحافظة.

توقعات سقوط الأمطار 

وكانت الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، أعلنت عن احتمالية سقوط أمطار كثيفة اليوم، حيث أظهر آخر صور الأقمار الصناعية تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من المحافظة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة  على فترات متقطعة.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية


ووجه اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، برفع درجة الاستعداد القصوى بنطاق المحافظة وتفعيل عمل غرفة العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ بالتعاون والتنسيق مع غرف العمليات بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي ضربت محافظة الإسماعيلية وشهدت سقوط أمطار مكثفة في مختلف أنحاء ومدن المحافظة.

 

وشدد «بشارة» على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، مع تفعيل غرفة العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ، ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

 

ووجه المحافظ بضرورة تطهير بالوعات الأمطار باستمرار في جميع أنحاء المحافظة للتأكد من كفاءة عملها وسرعة تصريف مياه الأمطار، وعدم تراكمها بالشوارع حتى لا تتسبب في إعاقة حركة المواطنين والسيارات.

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