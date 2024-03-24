خروجة رمضانية "آخر حلاوة".. أجندة مذهلة بقصر ثقافة الإسماعيلية

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بليالي رمضان الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمنفذ في إطار برامج وزارة الثقافة.

تفاصيل الفاعليات الرمضانية في بيوت ثقافة الاسماعيلية

في بيت ثقافة التل الكبير بالاسماعيلية عقدت ورشة تعليم الكروشيه ضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية، وتم تدريب السيدات من أهالي المدينة على أساسيات ومبادئ عمل الكروشيه من قبل المدربة فاطمة عبد القادر.

ونظمت احتفالية في النادي الرياضي بالتل الكبير لفرقة التل الكبير للإنشاد الديني، حيث قدموا مجموعة مختارة من الأناشيد والتواشيح والابتهالات منها "يا كامل الأوصاف"، "يا قلبي صلي على النبي"، "نور على الليالي"، "بحبك وبريدك"، "رايحة فين يا حاجة"، "على باب سيدنا النبي"، "لاجل النبي".

وفي مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد، قُدّم عرض فني لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية، حيث قدموا باقة متنوعة من الأغاني على أنغام السمسمية منها "إسماعيلية يا الله هواكي"، "وراك وراك"، "دار الشدوف"، "منايا أزور النبي"، "كان الجميل"، "حلوة يا إسماعيلية"، "أبويا وصاني"، "الله الله يا نور النبي"، "مصر العظيمة بشعبها". كما قام الفنان أحمد يحيى مولر مدرب الفرقة بعزف منفرد.

كما شهد المركز أمسية شعرية للشعراء عبد العزيز إمام ومحمد الوكيل ومحمد حسان.

ثقافة جنوب سيناء تواصل ليالي رمضان الثقافية والفنية بساحة العلم بطور سيناء

يواصل فرع ثقافة جنوب سيناء ليالي رمضان الثقافية والفنية بساحة العلم بطور سيناء، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد لاحتفالات شهر رمضان، في إطار برامج وزارة الثقافة.



وشهدت الليلة الثامنة عرضا فنيا لفرقة فنون شعبية أطفال الطور بقيادة الفنان أسامة إبراهيم، قدمت مجموعة من الفقرات الاستعراضية المتنوعة للتراث السيناوي، تلاه عرض فني لفرقة تلقائيين أطفال الطور بقيادة عازف الإيقاع علي عبد الفتاح، وقدمت مجموعة من أغاني التراث السيناوي لاقت تفاعلا من الحضور.

واختتمت ورشة أشغال المرأة "فن الإيتامين" للمدربة هدير حسن مدرسة الصناعية بطور سيناء، وورشة الفنون التشكيلية "الحارة المصرية في رمضان" تدريب الفنانة التشكيلية وفاء فتحي بالمدرسة الصناعية بطور سيناء.

وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقاف برئاسة أمل عبدالله، شهدت مواقع فرع ثقافة جنوب سيناء عددا من الفعاليات المتنوعة للرواد، حيث نظم بيت ثقافة دهب محاضرة بعنوان "فضل ليلة القدر" للشيخ محمد إبراهيم مدير أوقاف دهب، وتحدث عن فضل الليلة المباركة وأنها ليلة خير من ألف شهر، كما عقد بيت ثقافة نويبع محاضرة بعنوان "العشر الأواخر من رمضان" للشيخ عمرو عبد المنعم، وتناول الحديث عن العبادات في شهر رمضان وخصوصا في العشر الأواخر منه.

وأقام بيت ثقافة سانت كاترين بالنادي الاجتماعي محاضرة تثقيفية بعنوان "المرأة في الإسلام " للمحاضر سعد محمد، كما شهد مسرح السوق القديم بشرم الشيخ ثاني أيام العرض الفني للإنشاد الديني للشيخ العربي عبد الحميد وفرقته الموسيقية تضمن مجموعة متنوعة من أغاني المديح وسط تفاعل الجمهور.

واستمرارا للفعاليات عقد بيت ثقافة أبوزنيمة محاضرة بعنوان" سلوكيات المسلم فى شهر رمضان" للشيخ محمد مصطفى إمام وخطيب مسجد أبوزنيمة وتحدث عن ضرورة تحلي المسلم بالصبر وضبط النفس وحب الخير للناس جميعا.

يذكر أن فرع ثقافة جنوب سيناء يقدم 200 فعالية على مدار ليالي رمضان تستمر حتى يوم 20 رمضان، وتشهد عددا كبيرا ومتنوعا من العروض الفنية والأمسيات الشعرية والبرامج الثقافية وورش الأطفال والمرأة.