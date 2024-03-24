السكرتير العام للإسماعيلية يستقبل لجنة من وزارة التنمية المحلية

استقبل محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم، لجنة من وزارة التنمية المحلية، برئاسة مصطفى عادل عبدالموجود؛ لمتابعة وتقييم أداء العمل بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية.

تذليل العقبات أمام المواطنين

من جانبه، أكد محمد أنيس تسهيل وتيسير وتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجنة في أداء عملها.

وأشار إلى أهمية تفعيل منظومة العمل التكنولوجي لما تمثله من أولوية في خطط واستراتيجية الدولة لدورها الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط.

متابعة رئاسة مجلس الوزراء ملف تطوير الخدمات

وأكد السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية متابعة رئاسة مجلس الوزراء ملف تطوير الخدمات بكافة المحافظات، ورفع كفاءة العاملين وتدريبهم على أعلى مستوى؛ لتقديم الخدمات للمواطنين بأسلوب حضاري وبسيط.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بتكليف قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش على كافة المراكز التكنولوجية على مستوى محافظات الجمهورية؛ للتأكد من أداء مهام عملها على أكمل وجه، وتسهيل وتيسير الإجراءات وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

زيارة المراكز التكنولوجية السبعة فى جميع أنحاء المحافظة

ومن الجدير ذكره، أن اللجنة ستقوم بزيارة المراكز التكنولوجية السبعة على مستوى محافظة الإسماعيلية (أول، ثان، ثالث الإسماعيلية، القنطرة شرق، التل الكبير، القصاصين وأبوصوير).

المراكز التكنولوجية تهدف لحصول المواطن على خدمة مباشرة

وتعتبر المراكز التكنولوجية هي إحدى الوسائل الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية، من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف، وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها، في إطار من الشفافية والنزاهة.