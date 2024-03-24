انعقاد الشبكة الوطنية بالإسماعيلية لمواجهة سوء الطقس

أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية، تفعيل عمل غرفة العمليات بالشبكة الوطنية للتعامل الفوري تجاه التغيرات المناخية في موسم الأمطار بالإسماعيلية، وذلك بناءً على توجيهات محافظ الإسماعيلية بشأن الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأكد مدير الشبكة الوطنية للطوارئ رفع درجة الإستعداد القصوى بنطاق المحافظة وتفعيل عمل غرفة العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ بالتعاون والتنسيق مع غرف العمليات بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة للتعامل الفورى مع تقلبات الطقس وسقوط الأمطار خلال فصل الشتاء، مضيفا انه رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار.

وأوضح أن غرفة العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ في حالة انعقاد دائم على مدار 24 ساعة لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية؛ لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة لحين استقرار الأحوال الجوية.

وأشار اللواء هنري إبراهيم، أنه تم متابعة بالوعات الأمطار بإستمرار في جميع أنحاء المحافظة للتأكد من كفاءة عملها وسرعة تصريف مياه الأمطار وعدم تراكمها بالشوارع حتى لا تتسبب في إعاقة حركة المواطنين والسيارات، كما تم توجيه مسئولي الكهرباء بالتأكد من جميع أعمدة الإنارة وسلامة التوصيلات الكهربائية والتأكد من عزلها حرصًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

وأكد اللواء هنري إبراهيم، على ضرورة تعاون كافة الجهات المنوط بها التعامل في موسم سقوط الأمطار التي تشمل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء وغرفة العمليات بالمحافظة، للتنسيق فيما بينهم اثناء فترة سقوط الأمطار وذلك لضمان موسم شتاء آمن لمواطني الإسماعيلية.