الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

اجتماع تنسيقي لمناقشة مشروعات الطرق المقترح تنفيذها بأبوصوير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عقد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا تنسيقيًّا لمناقشة مشروعات الطرق المقترح تنفيذها بمركز أبوصوير، ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة لتطوير القرى.

أبرز الحضور 

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، ورمضان إمام عضو مجلس الشيوخ، وأحمد البعلي، النائب سامي سليم، أعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، مدير عام الطرق والنقل، ممثل الطرق والكباري، ومدير وحدة حياة كريمة بالإسماعيلية.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة أولوية اختيار الطرق التي يتم إدراجها طبقًا لمدى الأهمية.

اختيار الطرق

وأكد محافظ الإسماعيلية أن ما تم طرحه  من طرق تخدم قطاع كبير من المواطنين بالمركز وكذلك بالقرى الرئيسية والتابعة.

تم اقتراح طرق أكثر أهمية، وهى التي تربط المركز  بالطرق الرئيسية، وهي طريق الكرايم من طريق المشروع وحتى طريق مدينة المستقبل، طريق بحري سكة حديد من مزلقان بدران حتى مزلقان أبوصوير، طريق المنايف العالي، طريق بر أيمن ترعة المنايف حتى كوبري سيناء، وطريق مصرف الوادي حتى السبع آبار.

كما تم اقتراح عدد من الطرق الرابطة بين المركز والقرى الأم، طريق أبوخروع الرئيسي من ٣٦ الحربي وحتى آخر الكتلة السكنية طريق عزبة العمدة البعلي من طريق بر أيمن ترعة الإسماعيلية حتى مصرف الوادي، طريق عزبة الأعصر من طريق بر أيمن الترعة حتى واصلة أبوصوير الصحراوي، طريق من كوبري المشروع حتى  واصلة طريق ٣٦ الحربي مارًا بقرية أبوصوير البلد، طريق أبوراجح السلام من ٣٦ الحربي حتى أبوصوير البلد، إضافة إلي مقترح لعدد من الطرق الداخلية بالقرى، ٢ كيلو طرق بعزبة أبوعياد، وكذلك طرق بقرى الواصفية والسبع آبار، وكذلك طرق الخدمات.

وكلف محافظ الإسماعيلية فريق العمل التنفيذي، بالمتابعة المستمرة ومعاينة أماكن الطرق المقترح إدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى مركز أبوصوير للبدء في تحديد احتياجاتها من المشروعات في جميع القطاعات، والتعرف على المشاكل وكيفية التغلب عليها.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

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