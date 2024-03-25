"مطروح للفنون الشعبية" تتألق في خامس ليالي رمضان بـ"ثقافة الاسماعيلية"

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية، باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية في خامس ليالي رمضان الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمنفذ في إطار برامج وزارة الثقافة.

تفاصيل الفعاليات

استهلت الليلة الخامسة بعرض فني لفرقة الاسماعيلية للآلآت الشعبية بقيادة أحمد يحيى مولر، وقدمت مجموعة من الاغنيات منها صلي علي النبي، الله الله يا نور النبي، منايا ازور النبي، اللي يشوفنا بيحسدونا، مركب حبيبي، وراك وراك، اسماعيلية ياللي هواكي، أبويا وصاني.

كما قدمت فرقة التل الكبير للانشاد الديني مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينيه منها ياكامل الاوصاف، بحبك وبريدك، صلي. علي الهادى الامين، مدى يا نبي، لأجل النبي.

اختتمت العروض بعرض فني لفرقة مطروح للفنون الشعبية بقيادة الكاتبن حسن عامر، قدمت مجموعة من الراقصات منها الترحيب البدوى، التنورة، السامر،افراح البادية.

الفعاليات تنظم بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبدالرحمن.

كما استمر فعاليات البرنامج الأدبي بمقهي محمود دياب الثقافي بلقاء عن (عطر الأحباب) والحديث عن الدكتور علي الراعي.

وتناول الأديب مجدي مرعي السيرة الذاتية للدكتور علي الراعي، كتاباته النقدية في مجال المسرح، ترجمته لبعض الكتب العالمية، كتاب الكوميديا المرتجلة في المسرح المصري، كتاب الرواية في الوطن العربي.

أعقب ذلك أمسية شعرية للشعراء علي منوفي ألقى عدة قصائد منها رسالة إلي أمي، ارحميني، الشاعر، بينما ألقى الشاعر محمد حسان عدة قصائد ولسة بتعافري، وعشان صادق.

وفي برنامج الفرع الثقافي قدم الشاعر ممدوح عبد الهادي مجموعة من القصائد منها وحيد، ابن الريف، عالرصيف، بينما الشاعر السيد بدر الدين ألقي عدة قصائد منها مفتتح، انقذني ياسيدي.

كما استمر الفرع في تقديم الورش الفنية، منها ورشة لعمل طي الورق وتعليم الرسم تدريب سماح علي، ورشة الحلي تدريب سهي عشري.