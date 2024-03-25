تدريبات حول مكافحة العدوى بالتعاون بين كليتي التمريض وطب الأسنان بجامعة قناة السويس

نظمت كليتا التمريض وطب الأسنان بإشراف عام الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض، والدكتورة داليا فياض عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان، وذلك في إطار توجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس برفع درجة الاستعداد داخل كلية طب جراحة الفم والأسنان؛ تمهيدًا للزيارة المُرتقبة من فريق الهيئة العامة لضمان الاعتماد والجودة.

عقد دورة تدريبية عن مكافحة العدوى

وتم عقد دورة تدريبية عن مكافحة العدوى، حاضرت فيها الدكتورة شيرين عبد المنعم عبد السلام أستاذ مساعد تمريض الباطنة والجراحة، والقائم بعمل رئيس قسم الباطنة والجراحة بكلية التمريض.

فيما أشارت الدكتورة وفاء عبد العظيم أن الدورة عُقدت على مدار أربعة أيام، لجميع العاملين بقسم التمريض بمستشفى طب جراحة الفم والأسنان، بينما أوضحت الدكتورة داليا فياض أن الدورة تأتي في إطار سلسلة الدورات المؤهلة للاعتماد والجودة، حيث تستعد الكلية بكامل طاقتها من خلال خطة عمل متكاملة لزيارة فريق الاعتماد والجودة.

جامعة قناة السويس تعلن رفع درجة الاستعداد لامتحانات الميد ترم بالكليات

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على رفع درجة الاستعداد داخل قطاع التعليم والطلاب، لتنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميد ترم"، والتي من المقرر أن تنطلق خلال الأسبوع السابع من الترم، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الجامعي، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن أرقام الجلوس للطلاب، وتنظيم "الميد ترم" خلال شهر رمضان المبارك.

تفاصيل انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب

وفي سياق متصل، انعقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس، بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وقد جاء على رأس جدول الأعمال مناقشة استعدادات الكليات لبدء امتحانات "الميد ترم".

واستهل الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المجلس بتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، واصلًا التهنئة بمناسبة عيد الأم، مشيرًا إلى أن شهر مارس زاخر بالاحتفالات.

وقدم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التهنئة للدكتور تامر شوقي، لتوليه منصب وكيل كلية العلاج الطبيعي لشئون التعليم والطلاب، متمنيًا له التوفيق والسداد.

ثم بدأ المجلس أعماله بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم باشرت الجلسة أعمالها بعرض الموضوعات المقدمة من الكليات.