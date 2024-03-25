"شباب ورياضة الإسماعيلية" تنظم ندوة توعوية حول "زواج القاصرات وكيفية رعاية الأطفال"

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، من خلال الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، ندوة توعوية أسرية حول "زواج القاصرات وكيفية رعاية الأطفال" بمركز شباب المخاضة بمحافظة الإسماعيلية.

أدار الندوة إبراهيم الليثي مدرب التنمية البشرية، بمشاركة فتيات وسيدات أندية الفتاة والمرأة بالمحافظة، وتناول أسباب انتشار ظاهرة زواج القاصرات، وكيفية علاجها والآثار السلبية المترتبة على الفرد والمجمتع.

كما تضمنت الندوة الأسس التربوية السليمة لتنشئة الأطفال الأسوياء النافعين، وتنمية الوعي الديني والثقافي للأسر المصرية، علاوة على استعراض أهم معوقات التربية في العصر الحديث وكيفية التغلب عليها.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تتبنى إقامة هذه الندوات لعضوات أندية الفتاه والمرأة بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، لزيادة الوعي تجاه القضايا المجتمعية المختلفة، وتزويدها بكافة المعلومات والمهارات المعرفية، وتقديم الدعم المجتمعي تأكيدا على دورهن في المجتمع في مختلف القضايا.