الإثنين 25 مارس 2024
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جامعة القناة تفتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية فى نسخته الـ30

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

افتتحت جامعة قناة السويس المعرض الثلاثين "لوتس" للحرف اليدوية والتراثية في مبنى كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بالتعاون بين كليتي الطب البيطري وكلية الآداب، وذلك تحت رعاية ودعم الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، أهمية معارض "تراثنا" كونها تحافظ على الحرف اليدوية والتراثية، وتدعم أصحابها وتوفر ملتقى لتسويق منتجاتهم، مما يسهم في دعمهم اقتصاديًا واجتماعيًا.

 

معارض "تراثنا" فرصة عظيمة للسيدات العارضات لتسويق منتجاتهن

وأكدت الدكتورة داليا منصور، عميدة كلية الطب البيطري، أن معارض "تراثنا" تعتبر فرصة عظيمة للسيدات العارضات وأصحاب الحرف اليدوية لتسويق منتجاتهن ومعروضاتهن. كما أشارت إلى أن هذه المعارض تسهم في تنمية المهارات الإبداعية والابتكارية لدى العارضين والعارضات، مما يسهم في تمكين المرأة ورفع مستوى معيشتها.

 

المشرفين على معرض تراثنا بجامعة قناة السويس

وأقيم المعرض بإشراف الدكتورة داليا منصور عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وبإشراف وكيلي كلية الطب البيطري وكلية الآداب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد الشبراوي والدكتور حسن نور، والدكتورة راشة أحمد بخيت، أمين كلية الطب البيطري.

 

45 عارضًا وعارضًا مشاركين فى معرض تراثنا

شارك في المعرض 45 عارضًا وعارضة في مجالات مختلفة من منتجات الهاند ميد المتميزة مثل الديكوباج والإكسسوارات والكروشيه والتريكو والفن التشكيلي ومشغولات رمضان ومشغولات سيناوية والحلويات ومشغولات الخرز والشنط الجلدية وملاءات التطريز والأعمال اليدوية.

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