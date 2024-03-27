الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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ورش فنية ضمن ليالي رمضان الثقافية بالإسماعيلية

ورش فنية ضمن ليالي
ورش فنية ضمن ليالي رمضان الثقافية

شهدت مواقع فرع ثقافة الإسماعيلية، فعاليات  ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

احتفالات شهر رمضان 

استكمالًا للورشة الفنية التي تنفذها مكتبة أبو صوير الثقافية احتفالا بشهر رمضان الكريم لليوم الثاني على التوالي بدار أحباب الرحمن، تم عمل زينة رمضان وحبال من فوانيس الزينة، وأشكال أخرى من تنفيذ الأطفال احتفالا بالشهر الكريم، تدريب  اعتماد السيد،، وتم أثناء تنفيذ الورشة تعريف الأطفال بأركان الصيام وباب الريان في الجنة الذي يدخل منه الصائمون فقط.
بمشاركة عبدالرحمن فراج مسؤول الأنشطة بالمكتبة، تحت إشراف أحمد شافعي مدير المكتبة.

بينما استمر بيت ثقافة الشيخ زايد في تقديم ورشه رمضانيات لليوم الثاني ضمن ليالي رمضان الثقافية الفنية التي والتي تستمر حتي الخميس القادم، عمل مدفع رمضان استخدام ورق كريب ورق كرتون قماش خياميه مسدس شمع مقص الورشه تدريب  الهام رمضان، إشراف ساره حسن مديره الموقع

بينما نظمت مكتبة علي الراعي بالرياح، مناقشة كتاب وصار شارعنا نظيفا تأليف مصطفى خليل من سلسلةنحو بيئة نظيفة قامت أمينة المكتبة حنان برعى توضيح اهم ماتكلم عنه المؤلف فى القصة وهي فى موضوع النظافة، وهى أن النظافة من الإيمان والنظافة مظهر حضارى وتم توضيح أضرار إلقاء القمامة فى الشارع وعلى ضرورة وجود حل لمشكلة إلقاء القمامة فى الشارع ويجب على كل فرد ان ينظف أمام مسكنه وبعدها يقول كل واحد وصار شارعنا نظيفا وبعد ذلك تم إلقاء بعض الأسئلة لرواد المكتبة حول القصة فكانت اجابتهم دالة على فهم القصة والتفاعل مع موضوع القصة  إشراف مدير المكتبة عبدالقادر عبدالعزيز

كما استمر بيت ثقافة التل الكبير في تقديم ورشة تعليم الكروشية لرواد البيت، تدريب فاطمة عبدالقادر.

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