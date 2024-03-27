الأربعاء 27 مارس 2024
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جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تنظم تدريبات عملية لطلاب كلية أسنان

جامعة الإسماعيلية
جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

أكدالدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على أهمية الجانب العملي لطلاب طب الأسنان بالجامعة الأهلية، حيث تزودهم بالمهارة العملية والفهم الجيد للطرق المختلفة المستخدمة في صناعة التعويضات الصناعية المتحركة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الطالب ينفذ الخطوات القبل العيادية في الاستعاضة، ويكتسب المهارات بعمل الخطوات المعملية التي تلزم لإعداد الأطقم المتحركة الكاملة والجزئية للحالات الإكلينيكية، ولهذا يستطيع أن يتحكم بصورة أفضل في إنتاج الأجهزة، وكذلك في عمل التعديلات الضرورية بمرحلة ما بعد التركيب.

تدريب الطلاب على كيفية صناعة التركيبات الصناعية

وفي ذات السياق، أضاف الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أنه يتم تدريب الطلاب على كيفية صناعة التركيبات الصناعية مثل الأطقم المتحركة الكامله والجزئية وذلك لاستعاضة الفقد الكامل لأسنان الفكيين أو الجزئي.

ومن جهتها؛ أوضحت الدكتورة غادة حداد، عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن قسم الاستعاضة الصناعية يتخصص في استعاضة الأسنان والأنسجة المحيطة بها.

وأضافت الدكتورة داليا فياض، عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان، أن قسم الاستعاضة الصناعية هو أحد الأقسام الرئيسية في كلية طب الأسنان، حيث يقوم بالإشراف على العملية التعليمية العديد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

فيما أشارت الدكتورة ميرهان نبيه، منسق برامج طب الأسنان، إلى أنه يتم تقييم ومتابعة الطلاب من خلال منهج متسلسل بدراسة الخطوات المعملية، والتي بدورها يتم تصنيع طقم كامل متحرك كجهاز تعويضي لحالة فقد الأسنان بالكامل، وعلى كل طالب تسليم موديل تعليمي يحاكي حالة فقد أسنان بالكامل ليتابع عليه في كل درس عملي خطوات تصنيع التركيبة المتحركة.

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