تعرف على مشروعات الطرق المقترح تنفيذها فى "حياة كريمة" بمدينة القنطرة غرب

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا تنسيقيًّا لمناقشة مشروعات الطرق المقترح تنفيذها بمركز ومدينة القنطرة غرب، ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

أبرز الحضور

حضر الاجتماع المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ ، رمضان إمام عضو مجلس الشيوخ، محمد طلبة عضو مجلس النواب ، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، مدير عام مديرية الطرق والنقل، مدير وحدة “حياة كريمة” بالإسماعيلية.

الطرق المقترحة

وأكد محافظ الإسماعيلية أن ما تم طرحه من طرق تخدم قطاع كبير من المواطنين بالمركز وكذلك بالقرى الرئيسية والتابعة.

حيث تم اقتراح الطرق الأكثر أهمية، وهي التي تربط المركز بالمحاور الرئيسية، وهي الطرق الرئيسية لقرى البياضية والشهيد خيري والروضة والصالحية، وربطها بمحور ٣٠ يونيه، بالإضافة إلى مقترح لعدد من الطرق الداخلية بعدد من القرى وطريق الخدمات.

وكلف المحافظ ، فريق العمل التنفيذي، بالمتابعة المستمرة ومعاينة أماكن الطرق المقترح إدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى مركز القنطرة غرب؛ للبدء في تحديد احتياجاتها من المشروعات في كافة القطاعات، والتعرف على المشاكل وكيفية التغلب عليها.

وأشا إلى ضرورة دراسة الطرق المقترح تنفيذها ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، بحيث يراعى فيها أن تخدم المنشآت الخدمية للمواطنين من مستشفيات ومدارس ومناطق صناعية وأسواق.