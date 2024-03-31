الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

عاجل| تصرف سريع وفعال من محافظة الإسماعيلية بعد انهيار جسر عزبة الكوبانية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، البلاغ الذي تلقته الشبكة الوطنية صباح اليوم، بسقوط جسر بعزبة الكوبانية بقرية عين غصين التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

ووجَّه اللواء شريف فهمي بشارة بالتعامل الفوري مع الحادث من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث توجهت فِرق الحماية المدنية والإسعاف ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية وكذلك أبوصوير وفايد لتقديم الدعم.

كما انضمت إليها معدات الأحياء الثلاثة وكذلك معدات مديرية الطرق والنقل لبدء أعمال الترميم.

وتوجَّه المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، والقيادات التنفيذية والأمنية ومسئولو الطرق والنقل والري، لموقع الحادث لمتابعته عن كثب واتخاذ التدابير اللازمة.

غلق مصدر المياه

وقامت مديرية الري بغلق مصدر المياه وتصريفها من الفتحات الجانبية، وتم الدفع بـ20 طن دبش ولودر من مركز ومدينة فايد، وكذلك 5 أطنان دبش ولودر دعم من مركز ومدينة أبوصوير لمنع وصول المياه لبيوت الأهالي.

وأكد محافظ الإسماعيلية عدم وجود أي خسائر بشرية، مشيرًا إلى أنه تم إخراج الأهالي من البيوت الأكثر تضررًا، موجهًا مديرية التضامن الاجتماعي بحصر الأسر وأعدادهم وتقديم الدعم الفوري لهم.

 

 

 

اضرار انهيار جسر ترعة الإسماعيلية انهيار جسر ترعة الإسماعيلية تفاصيل انهيار جسر ترعة الإسماعيلية خسائر انهيار جسر ترعة الإسماعيلية انهيار جسر عين غصين الإسماعيلية

مواد متعلقة

انهيار الجسر الغربى لترعة الإسماعيلية (صور)

"قصور الثقافة" تحتفي بالشاعر جمال حراجي في "العودة للجذور" بالإسماعيلية

ناصر مندور: "قناة السويس" تنافس بقوة فى مسابقة "أفضل جامعة صديقة للبيئة"

الكشف على 706 مواطنين خلال قافلة طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

ورش فنية ضمن ليالي رمضان الثقافية بالإسماعيلية

انطلاق فعاليات الدورة الرمضانية لـ"طلاب من أجل مصر" بجامعة الإسماعيلية الأهلية

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تنظم تدريبات عملية لطلاب كلية أسنان

دون خسائر بشرية.. إخماد حريق مدينة القصاصين بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

عاجل| كواليس خناقة حكومة الحرب.. ماذا حدث بين نتنياهو ووزرائه بسبب مفاوضات الهدنة؟

مصرع وإصابة 31 شخصًا إثر انفجار سيارة مفخخة فى سوق شعبية بسوريا

مساعٍ لوقف حرب غزة قبل نهاية رمضان.. استئناف مفاوضات الهدنة فى مصر

انهيار الجسر الغربى لترعة الإسماعيلية (صور)

حرب عالمية جديدة.. بوتين يوقّع مرسومًا باستدعاء نحو 150 ألف مجند روسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم 177.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغارات عشوائية فى غزة

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى