عاجل| تصرف سريع وفعال من محافظة الإسماعيلية بعد انهيار جسر عزبة الكوبانية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، البلاغ الذي تلقته الشبكة الوطنية صباح اليوم، بسقوط جسر بعزبة الكوبانية بقرية عين غصين التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

ووجَّه اللواء شريف فهمي بشارة بالتعامل الفوري مع الحادث من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث توجهت فِرق الحماية المدنية والإسعاف ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية وكذلك أبوصوير وفايد لتقديم الدعم.

كما انضمت إليها معدات الأحياء الثلاثة وكذلك معدات مديرية الطرق والنقل لبدء أعمال الترميم.

وتوجَّه المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، والقيادات التنفيذية والأمنية ومسئولو الطرق والنقل والري، لموقع الحادث لمتابعته عن كثب واتخاذ التدابير اللازمة.

غلق مصدر المياه

وقامت مديرية الري بغلق مصدر المياه وتصريفها من الفتحات الجانبية، وتم الدفع بـ20 طن دبش ولودر من مركز ومدينة فايد، وكذلك 5 أطنان دبش ولودر دعم من مركز ومدينة أبوصوير لمنع وصول المياه لبيوت الأهالي.

وأكد محافظ الإسماعيلية عدم وجود أي خسائر بشرية، مشيرًا إلى أنه تم إخراج الأهالي من البيوت الأكثر تضررًا، موجهًا مديرية التضامن الاجتماعي بحصر الأسر وأعدادهم وتقديم الدعم الفوري لهم.