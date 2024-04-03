الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"مياه القناة": توفير سيارات مياه شرب نقية لقرية عين غصين وتوابعها

توفير سيارات مياه
توفير سيارات مياه شرب نقية

 

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة عن توفير سيارات مياه شرب نقية لعدد من المناطق المتأثرة بضعف وانقطاع المياه بقرية عين غصين نتيجة حادث انهيار جسر ترعة السويس بعزبة الكوبانية بعين غصين بمركز ومدينة الإسماعيلية.

 

التعامل الفوري مع حادث انهيار جسر ترعة السويس في عين غصين

وصرح اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضوالمنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه تم التعامل الفورى مع الحادث بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بمحافظة الاسماعيلية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وتوجيه معدات وسيارات الشركة وتواجد أطقم العمل والمعدات اللازمة على مدار الساعة بموقع  انهيار جسر ترعة السويس بعزبة الكوبانية بر أيمن ترعة السويس والذي نتج عنه تضرر عدد من المنازل والأراضي الزراعية نتيجة دخول المياه بها والتعاون مع الجهات التنفيذية المختلفة فى سحب المياه نتيجة الحادث.

توفير سيارات مياه شرب للمواطنين لتلبية احتياجاتهم

ووجه اللواء عبد الحميد عصمت، بتوفير سيارات مياه شرب نقية لكافة الاماكن المتضررة بانقطاع المياه نتيجة الحادث   لتلبية احتياجات المواطنين من المياه، مع إستمرار توفير سيارات المياه لحين ضبط ضغوط المياه وعودة الأمور إلى طبيعتها.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضوالمنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أن خدمة الخط الساخن 125 تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن أو من خلال خدمة الواتساب على الرقم 01206666240، كذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك.

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