الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس "مياه القناة": تمكنا من شفط المياه بمنطقة عين غصين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، من شفط كميات كبيرة من المياه بمنطقة عين غصين، نتيجة حادث انهيار جسر ترعة السويس بعزبة الكوبانية دائرة مركز الإسماعيلية، وتضرر عدد من المنازل والأراضي الزراعية نتيجة دخول المياه بها، بالإضافة الي توفير كميات كبيرة من مياه الشرب للمواطنين المتضررين.

 

فرق العمل تسحب المياه من الأراضي والمنازل

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، عن تواجد فرق العمل والمعدات اللازمة بموقع  انهيار جسر ترعة السويس بعزبة الكوبانية بر أيمن ترعة السويس والذي نتج عنه تضرر عدد من المنازل والأراضي الزراعية والتي غمرتها مياه الترعة، حيث قامت فرق الطوارئ بالعمل على سحب المياه بمعدات الشركة وإعادة ضخها بالترعة مرة أخرى، علي مدار الساعة دون توقف وبنظام الورديات.

توفير سيارات مياه شرب نقية

وأضاف اللواء عصمت، أنه توفير سيارات مياه شرب نقية لجميع المناطق المتأثرة بضعف وانقطاع المياه فى قرية عين غصين، لتلبية احتياجات المواطنين بمياه الشرب، واستمرار سيارات نقل المياه لحين ضبط وعودة الأمور إلي طبيعتها، نتيجة حادث انهيار جسر ترعة السويس بعزبة الكوبانية، مؤكدا أن محطات مياه الشرب تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية في منطقة الضبعية وقرية سرابيوم والحمادات والقرى الواقعة بجوار ترعة الإسماعيلية السويس.

 

وأشار إلى أن محطات مياه الشرب والصرف الصحي في إقليم محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، خلال شهر رمضان، وعلي استعداد كامل لمواجهة أي مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه، أوحادث طارئ علي مدار الساعة، لضمان استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين. 


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