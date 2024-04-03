الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع آثار حادث انهيار جسر عزبة الكوبانية بالإسماعيلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قام أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، بزيارة ميدانية لموقع حادث سقوط جزء من جسر عزبة الكوبانية، التابعة لقرية عين غصين بمركز ومدينة الإسماعيلية؛ لمتابعة أعمال معالجة آثار الحادث.

وأكد نائب المحافظ أن الوحدات المحلية قامت بالعمل بشكل متكامل منذ اللحظة الأولى لتلقي البلاغ، من خلال الدفع بالمعدات والتجهيزات والأفراد لسرعة التعامل الفوري مع الحادث وتقديم الدعم اللازم لتقليل الخسائر المادية التي تعرضت لها المنازل والأراضي الزراعية ولعمل الإجراءات والتدابير اللازمة.

وخلال جولته التفقدية، وجَّه نائب المحافظ بسرعة سحب المياه من البيوت أولًا، وعمل حواجز من الطوب لحمايتها، كما تفقد نقاط تمركز معدات الوحدات المحلية المشاركة في أعمال المعالجة وإعادة توزيعها بما يتناسب مع الموقف الحالي.

كما تفقد المعدات العاملة والتابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تقوم بسحب المياه من المناطق الواسعة، وكذلك الوحدات الصغيرة التي تقوم بسحب المياه من الأماكن الضيقة التي يصعب الوصول إليها.

أكد نائب المحافظ أن الموقف الحالي للأعمال يسير طبقًا لخطة التعامل مع الأزمة، مشيرًا إلى تقديره لحجم المعاناة التي يعيشها المواطنين بالمنطقة إلا أن الأجهزة التنفيذية تبذل أقصى جهدها للتأكد من عودة الأمور إلى طبيعتها؛ وذلك حفاظًا على سلامة وأمان المواطنين المتأثرين.

وتابع نائب المحافظ وصول الدعم الذي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة، لإمداد المواطنين بحاجاتهم من المواد الغذائية ووجبات الإفطار والسحور.

والتقى بعدد من المواطنين الذين ثمَّنوا الجهود المبذولة من المحافظة والأجهزة التنفيذية لرفع أضرار الحادث.

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