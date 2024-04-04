تؤدي للوفاة.. "صحة الإسماعيلية" تحذر من بيع أو تداول سمكه الأرنب بالأسواق

أصدرت مديرية الشئون الصحية والسكان بالإسماعيلية، برئاسة الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، بيانا حذرت خلاله المواطنين من تداول أو بيع سمكه تُعرف باسم سمكة الأرنب أو القُراض أو النفيخة، والتي انتشرت في الأسواق، وتؤدى إلى الوفاة، وليس لسمها مصل للشفاء، وتعرف بالسمكة الأشد فتكًا في العالم.

كيف تعرف سمكة الأرنب السامة؟

وأوضحت مديرية الصحة والسكان الإسماعيلية برئاسة الدكتور ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن سمكة الأرنب تتميز بجلدها الرمادي، وتعرف باسم القُراض بسبب أسنانها الحادة المدببة، وتعرف أيضَا بـ «الأرنب أو القراض أو النفيخة» لأنها تنتفخ عندما تشعر بالخوف، وتتمثل خطورتها في احتوائها على غدد سامة تحت الجلد والأحشاء والكبد واللحم والنخاع، وبالإشارة الى قرار الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية رقم 297 لسنه 1991 يُحظَر صيد وحِيازة وتَداول وبيع أسماك القراض في منطقتي خليج السويس والبحر الأحمر.

أعراض سمكة القراض تظهر خلال 20 دقيقة

وتؤكد إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، أنه عند تناول سمكة القراض تبدأ أعراض التسمم بالظهور خلال 20 دقيقة إلى ساعة، وقد تتأخر ظهور الأعراض إلى يومين وقد يسبب سمها في الوفاة خلال 6 إلى 8 ساعات.

وأشارت إلى أن السم الموجود في سمكة القراض هو سم «تيترودوتوكسي»، وليس له مصل للشفاء حتى الآن، وتتواجد سمكة القراض في البحر الأحمر والمحيطات ووصلت إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس، وتعيش في قاع البحر، وتتغذى على فضلات الأسماك وأنواع من الطحالب السامة.