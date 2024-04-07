"الإسماعيلية" تحتفل بمسابقة حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة وتوزع الجوائز

نظَّمت مكتبة مصر العامة احتفالًا لتكريم حفظة القرآن الكريم على مستوى محافظة الإسماعيلية، تحت رعاية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

أبرز الحضور

شهد ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، احتفال تكريم وتوزيع الجوائز على حفظة القرآن الكريم، والذي أقيم مساء اليوم السبت بمكتبة مصر العامة.

وذلك بحضور الشيخ أشرف السعيد إسماعيل مدير عام منطقة الوعظ بالإسماعيلية، الشيخ محمد السيد أحمد مدير إدارة أوقاف الإسماعيلية، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف والأوقاف.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني، تلاه تلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ محمد عبد الجواد، ثم كلمة فضيلة الشيخ محمد السيد، عن منزلة حفظة القرآن وأنه سيأخذ بيد والديه للجنة ويلبسهم تاج الوقار.

وفي كلمته عن فضل القرآن أكد الشيخ أشرف السعيد أنه من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معًا فعليه بالقرآن.

وفي كلمته هنأ السكرتير العام المساعد للمحافظة جميع الفائزين في المسابقة، مشيرًا إلى دور مكتبة مصر والمؤسسات الاجتماعية في تحفيز الشباب على حفظ القرآن الكريم.

وأكد أنه سيتم عمل لوحة شرف لحافظي القرآن الكريم باللغتين العربية والإنجليزية تكريمًا لهم، كما أنه سيتم إتاحة الفرصة لمن اجتاز اختبار القراءات لتقديم اللقاءات الرسمية بالمحافظة.

كما شكر ذوي الاحتياجات الخاصة وكما لقبهم بـ "الصامدون"، وختم كلمته بوصية لحفظة القرآن وأنه على أول الطريق وليس نهايته وعليه أن ينفع به نفسه ووطنه.

هذا وقد أشاد بدور مديرية الأوقاف والأزهر الشريف في المسابقة، مشيرًا أنه سيتم عمل هذه المسابقة في جميع المناسبات الدينية المختلفة.

وفي الختام تم تكريم الفائزين في المسابقة من حفظة القرآن الكريم في المستويات المختلفة.

اسماء الفائزين

وجاءت المسابقة على ست مستويات: المستوى الأول (القرأن الكريم كاملًا)، بحيث لا يتعدى سن المتسابق ٢٠ عامًا.

وجاء في المركز الأول: عمار أحمد فؤاد (ذوي الهمم)، لما لديه من قدرة هائلة على الحفظ والتسميع ومن خلال الاطلاع اللحظي لأي صفحة من القرآن يسرد اسم الصورة ورقم الصفحة وعدد الآيات وفي أي جزء.

أسيل محمد إبراهيم (ذوي الهمم) والتي تجيد حفظ الأربعين النووية باللغتين العربية والإنجليزية هذا إلى جانب حفظ رياض الصالحين باللغة العربية.

١- منة ماهر محمود عباس

٢-أسماء حسن يوسف

٣- يحيي أحمد طايع

٤- منه محمود محمد

٥- رحمة على محمد

المستوى الثاني (ثلاثة أرباع القرآن):

يوسف أيمن محمد حسن (ذوي الهمم)

١-مريم عبدالرحمن محمد

٢- عبد الرحمن هانى عيد

٣-البراء أحمد فؤاد

٤-جومانة عبده محمد مسلم

٥-عائشة محمد أحمد

المستوى الثالث (نصف القرآن الكريم):

المركز الأول عمر محمد صلاح (ذوي الهمم)

١-ندى محمد سليمان

٢-محمد مختار عبدالبديع

٣-ريتال حسن محمد

٤-محمد عبدالرحمن محمد حسن

٥-محمود السيد محمود حسن

المستوى الرابع (ربع القرآن):

١-ريتال أحمد رشاد

٢- ميار ماهر محمود عباس

٣- مهند محمود

٤- محمود عبدالحليم محمود

٥- عمر محمد سليمان



المستوى الخامس ( ثلاثة أجزاء):

آلاء محمد فزاع (ذوي الهمم)

١-أحمد عبدالله عطيه

٢-مروان عبدالله عطيه

٣-أروى جمعه

٤-أحمد عبدالعليم شكر السيد

٥-ياسمين محمد ممدوح

المستوى السادس (جزء عم) بحيث لا يتعدى سن المتسابق ٧ أعوام.

يوسف أحمد عادل (ذوي الهمم)

١-نور محمد سليمان

٢-محمد حسن محمد السيد

٣-مكه حسن محمد

٤-حمزه أحمد فؤاد

٥-فرحة حسن محمد

ومن الجدير ذكره، أنه سيتم تسليم الجوائز للفائزين ولغير الفائزين على مدار يومين، في حفلة للحاصلين على المراكز وحفلة لغير الحاصلين على مراكز.

وجاء إجمالي الجوائز المالية للست مستويات ٤١.٨٠٠ الف جنيه وبذلك يصبح الفائض مبلغ وقدره ٨٢٠٠ يتم توزيعهم كالتالي: لغير الحاصلين على مراكز في صرف حافز تشجيعي للمشاركين في المستويات الثلاثة "القرآن كامل- ثلاثة أرباع القرآن- نصف القرآن" مبلغ من ١٥٠ إلى ٢٠٠ ج حسب عدد المشتركين بكل مستوى.



ولغير الحاصلين على مراكز صرف حافز تشجيعي للمشاركين في المستويات الثلاثة "ربع القرآن- ثلاثة أجزاء- جزء عم" مبلغ من ١٥٠ الي ١٠٠ جنيه حسب عدد المشتركين بكل مستوى كما أنه سيتم توزيع شهادات لكل المشاركين بالمسابقة.

وعلى هامش الاحتفالية تم إتاحة الفرصة للحاصلين على المراكز الأولى من ذوي الهمم وهم عمار أحمد فؤاد، أسيل محمد إبراهيم للتكريم على مستوى الجمهورية في المحافل الدينية من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وفي ختام الاحتفالية، تم تكريم القائمين على تنظيم الاحتفالية من مكتبة مصر.