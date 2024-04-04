الخميس 04 أبريل 2024
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"العالم نحو الذكاء الاصطناعي" ندوة بجامعة قناة السويس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استقبلت الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس، 42 من طلاب وتلاميذ مدرسة مكة المكرمة بالإسماعيلية، و8 مشرفين في زيارة ميدانية للكلية، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، والدكتور محمود فرج وكيل الكلية المصرية الصينية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

التعاون المشارك مع مؤسسات المجتمع 

تأتي الزيارة في إطار توجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة بأهمية تعزيز سبل التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المختلفة، ومنها مديرية التربية والتعليم، وأهمية التواصل مع طلاب ما قبل التعليم الجامعي من أجل تعريفهم بالمجتمع الجامعي، ونشر المفاهيم والسلوكيات والممارسات الصحيحة بينهم، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتأتي كذلك في إطار حرص جامعة القناة على القيام بدورها المجتمعي التنويري ومسئوليتها تجاه فئات المجتمع المختلفة، ونشر ثقافة التحول الرقمي والتطور التكنولوجي، لما لها من تأثير في دفع عجلة التنمية الشاملة، والتقدم الذي تنشده بلادنا، ولحاقا بالتطور الذي يشهده العالم في هذا المجال.

وأوضح الدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، أن الكلية هي إحدى أبرز الكليات الحديثة بجامعة قناة السويس، بالتعاون بين الجانبين المصري والصيني، من أجل تعزيز دراسة المقررات التكنولوجية وتأهيل الخريجين بشكل أفضل لسوق العمل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود فرج وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الدراسة بالكلية تستهدف تلبية احتياجات سوق العمل من التخصصات المطلوبة للمشروعات العملاقة، التابعة لمحور قناة السويس، متابعًا أن الزيارات المدرسية هي إحدى سبل التواصل مع المجتمع، وتعريف طلاب المدارس بطبيعة الدراسة بالكلية، وأقسامها الدراسية.

تفاصيل ندوة  "العالم نحو التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"

وقدمت - خلال الزيارة - المعيدة سيمون جمال المعيد بقسم الاتصالات ندوة عن "العالم نحو التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، تناولت خلالها أهمية الذكاء الاصطناعي، شكل العالم بحلول 2030، الكورسات التي يجب الحصول عليها لمواكبة التطور التكنولوجي، الوظائف المتاحة في مجال الذكاء الاصطناعي، مميزات وعيوب الذكاء الاصطناعي، ودور الروبوت في حياة الإنسان اليومية.


وأجابت خلال الندوة عن استفسارات الطلاب، وشرح والإجابة عما يدور بأذهانهم حول موضوع الذكاء الاصطناعي واستخداماته وتطبيقاته، إيجابياته وسلبياته.

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