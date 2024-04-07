تعيين وفاء الحصري وكيلًا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة "طب اسنان القناة"

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، صباح اليوم، الدكتورة وفاء حسنين حسن الحصري الأستاذ المساعد بقسم باثولوجيا الفم بكلية طب الأسنان، وذلك لتسليمها قرار تكليفها بالعمل وكيلًا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب جراحة الفم والأسنان.

حضر مراسم تسليم القرار الدكتورة داليا فياض عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان، وقام الدكتور ناصر مندور بتسليمها القرار، متمنيًا لها التوفيق والسداد في المهمة الموكلة إليها.

وأشار رئيس جامعة قناة السويس، إلى أن كلية طب الأسنان جامعة قناة السويس تُعد من أكثر الكليات تميزًا على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى بنيتها التحتية المتطورة التي تشمل مستشفى متميز، يضم أكثر من 330 كرسي أسنان، بالإضافة إلى غرفة العمليات المجهزة على أعلى مستوى.

مندور: "قناة السويس" تنافس بقوة فى مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن مشاركة جامعة القناة وبقوة في منافسات مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة؛ بهدف الوصول إلى جامعة مصرية خضراء (جامعة صديقة للبيئة- Eco Uni).

ولفت إلى أن مشاركة الجامعة بالمسابقة تعكس التزامها بالمعايير الخاصةبها من تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة، واستراتيجية إدارة المخاطر، وإجراءات السلامة المهنية، ومعيار الطاقة والتبدل المناخي، معيار إدارة المخلفات، معيار إدارة المياه، معيار النقل داخل الجامعة، معيار الأنظمة التعليمية التعلم والبحث العلمي والاستدامة، معيار الجامعة والمجتمع.

تطبيق ونشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع

وأشار إلى تكاتف جميع الجهود من أجل الوصول للهدف، ووفق توجيهات القيادة السياسية بتطبيق ونشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع، خاصة المجتمع الجامعي، وبما يحقق الأمن، ويقي من المخاطر، ويدير الأزمات بطريقة علمية، لافتًا إلى تأثير ذلك في النهاية على الناحية الاقتصادية، ويعمل على توفير النفقات، وترشيد الاستهلاك بشكل عام، وبما يتفق مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

حماية البنية التحتية والمنشآت بما يتفق مع الاستدامة

وأوضح أن جامعة قناة السويس- في إطار معيار البنية التحتية وإدارة المخاطر- حرصت على القيام بحماية البنية التحتية والمنشآت بما يتفق مع الاستدامة، بتوفير وصيانة دورية لطفايات الحريق، أجهزة الإنذار، مخارج الطوارئ، شبكات المياه والري، اللافتات الإرشادية، البقع الخضراء، المصاعد، وذلك بكافة مباني الجامعة وكلياتها، والمدن الجامعية، متابعا أنه يتم كذلك عقد الندوات وورش العمل لجميع أعضاء المجتمع الجامعي حول التعامل مع الكوارث والحرائق، وتنفذها إدارة الدفاع المدني بالجامعة، ويتم ذلك كله من خلال خطة سنوية لإدارة الأزمات والكوارث.

وأضاف الدكتور ناصر مندور، أن جامعة القناة شاركت وتشارك بجميع المبادرات الرئاسية والقومية الكبرى مثل مبادرات (أنا المصري- وعي جيل- اتحضر للأخضر- حياة كريمة- صنايعية مصر)، فضلا عن الزيارات المدرسية لطلاب ما قبل التعليم الجامعي.