محافظ الإسماعيلية يعلن الانتهاء من رفع آثار حادث انهيار جسر عزبة الكوبانية

أعلن اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ومدير لشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، أنه تم الانتهاء التام من أعمال تجفيف المياه من منازل الأهالي بعزبة الكوبانية وكذلك الأراضي الزراعية، وجاري عودة الحياة الطبيعية لأهالي القرية.

ياتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية لكافة الوحدات المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب وادارة الحماية المدنية بالعمل بشكل متكامل وعلى مدار اليوم نهارًا وليلًا، من خلال الدفع بالمعدات والتجهيزات والأفراد لسرعة التعامل الفوري مع الحادث.

كما وجه المحافظ بتقديم الدعم اللازم لتقليل الخسائر المادية التي تعرضت لها المنازل والأراضي الزراعية، جراء سقوط جزء من جسر عزبة الكوبانية، التابعة لقرية عين غصين بمركز ومدينة الإسماعيلية نتيجة تعدي أحد المواطنين على الجسر من خلال حفر وصلة غير قانونية من ترعة السويس عند الكيلو ١٠ بطول أكثر من ٢٠ متر، مما أدى إلى تسرب مياه الترعة لحوالي ٧٥ فدان أراضي زراعية بها حوالي ١٢٠ منزل.

توصيل الدعم للمتضررين

ومن الجدير ذكره أن محافظ الإسماعيلية كان قد وجَّه بتوصيل الدعم الذي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة، لإمداد المواطنين بحاجاتهم من المواد الغذائية ووجبات الإفطار والسحور.

هذا إلى جانب تمهيد المدق المؤدي لتجمع المنازل بكل من مناطق أبو سميحة والكوبانية وصال أبوحسان.

كما كلَّف محافظ الإسماعيلية مديريات الزراعة والتضامن الاجتماعي والإسكان والري بحصر الخسائر والمنازل والأراضي المتضررة من أجل تحديد أحقية التعويضات.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية فريق عمل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بتقديم تقرير وافي وتحديد الإيجابيات و السلبيات والدروس المستفادة من تلك الأزمة وذلك الاستعانة بها في أي أزمات متشابهة.