الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 11 شخصا فى تصادم سيارتين بالإسماعيلية

حادث
حادث

أصيب 11 شخصًا في تصادم سيارتين سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكى بالقرب من كمين فنارة بمدينة فايد بالإسماعيلية.

تلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة فايد يفيد بورد بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكى بالقرب من كمين فنارة دائرة المركز. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة 11 شخصًا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث. 

تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيًا. 

وجاري تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

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