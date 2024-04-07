مصرع شاب أسفل عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالإسماعيلية

لقى شاب مصرعه أسفل عجلات قطار السويس القاهرة اثناء عبوره شريط السكة الحديد بالإسماعيلية.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية اخطارا من مأمور مركز شرطة فايد يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب دهسه قطار السويس القاهرة اثناء عبوره شريط السكة الحديد امام منطقة كوبرى المغاربة بين فايد وقرية ابوسلطان.

انتقال الأجهزة الأمنية

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع حسن غريب عبد العزيز 40 عاما .

تم نقل الجثة الى مستشفى فايد التخصصى تحت تصرف النيابة العامة.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثمان.

محافظ الإسماعيلية يعلن الانتهاء من رفع آثار حادث انهيار جسر عزبة الكوبانية

أعلن اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، أنه تم الانتهاء التام من أعمال تجفيف المياه من منازل الأهالي بعزبة الكوبانية وكذلك الأراضي الزراعية، وجار عودة الحياة الطبيعية لأهالي القرية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، لكل الوحدات المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب وإدارة الحماية المدنية بالعمل بشكل متكامل وعلى مدار اليوم نهارًا وليلًا، من خلال الدفع بالمعدات والتجهيزات والأفراد لسرعة التعامل الفوري مع الحادث.

كما وجه المحافظ بتقديم الدعم اللازم لتقليل الخسائر المادية التي تعرضت لها المنازل والأراضي الزراعية، جراء سقوط جزء من جسر عزبة الكوبانية، التابعة لقرية عين غصين بمركز ومدينة الإسماعيلية نتيجة تعدي أحد المواطنين على الجسر، من خلال حفر وصلة غير قانونية من ترعة السويس عند الكيلو ١٠ بطول أكثر من ٢٠ مترًا، مما أدى إلى تسرب مياه الترعة لحوالي ٧٥ فدانًا من الأراضي الزراعية بها حوالي ١٢٠ منزلًا.

توصيل الدعم للمتضررين

وجدير بالذكر أن محافظ الإسماعيلية كان قد وجَّه بتوصيل الدعم الذي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة، لإمداد المواطنين بحاجاتهم من المواد الغذائية ووجبات الإفطار والسحور.

هذا إلى جانب تمهيد المدق المؤدي لتجمع المنازل بكل من مناطق أبوسميحة والكوبانية وصال أبوحسان.

كما كلَّف محافظ الإسماعيلية مديريات الزراعة والتضامن الاجتماعي والإسكان والري بحصر الخسائر والمنازل والأراضي المتضررة من أجل تحديد أحقية التعويضات.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية فريق عمل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بتقديم تقرير واف وتحديد الإيجابيات والسلبيات والدروس المستفادة من تلك الأزمة، وذلك للاستعانة بها في أي أزمات متشابهة.