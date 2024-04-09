بتكلفة 4 مليون جنيه.. محافظ الإسماعيلية يفتتح ملعب كرة القدم بالقرية الأولمبية

افتتح اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مساء الإثنين، ملعب كرة القدم بالقرية الأولمبية التابعة للمحافظة، بعد تطويره ورفع كفاءته بتكلفة إجمالية بلغت ٣ مليون جنيه، بجانب تفقد غرف الإقامة بالقرية والتي تم تطويرها ورفع كفاءتها بتكلفة إجمالية بلغت مليون جنيه.

أبرز الحضور

حضر الفعاليات المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مدير عام الحسابات الخاصة بالمحافظة، رؤساء الأحياء الثلاث بمدينة الإسماعيلية، مدير مديرية الإسكان، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، رئيس قطاع الجنوب بشركة كهرباء القناة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

خلال الافتتاح، أكد بشارة على أهمية افتتاح ملعب كرة القدم بالقرية الأولمبية بعد تطويره ورفع كفاءته، ليكون إضافة للبنية الرياضية بمحافظة الإسماعيلية لدعم الموهوبين واستضافة كافة الفرقة الرياضية من داخل الإسماعيلية وخارجها.

علاوة على جاهزية الملعب لاستضافة كافة المباريات والتدريبات للفرق والأكاديميات، بعد استيفاء كافة الاشتراطات القانونية لملاعب كرة القدم.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالملعب وعمل الصيانة الدورية له، للحفاظ عليه وتحقيق أقصى استفادة منه على مدار العام.

وعلي هامش الافتتاح، شاهد "بشارة" ومرافقيه مباراة كرة قدم بين فريقين من نادي اتحاد الإشراف مواليد ٢٠٠٩، وقام بتسليم كأس للفريق الفائز، وأفضل لاعب في المباراة.

ووجه محافظ الإسماعيلية، بضرورة تنظيم رحلات "اليوم الواحد" للعاملين بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية لزيارة القرية الأولمبية والاستمتاع بخدماتها كخطوة أولى، يليها توجيه الدعوة لمواطني الإسماعيلية والزائرين من كافة أنحاء مصر لزيارة القرية.