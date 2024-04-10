محافظ الإسماعيلية يطمئن على سير العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

تفقد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم، الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، في أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس السكرتير العام.

واطمأن "بشارة" على جاهزية الشبكة لاستقبال بلاغات المواطنين والشكاوى، ورفع حالة الاستعداد القصوى لأي طارئ لتوفير الراحة لمواطني الإسماعيلية وزوارها من مختلف المحافظات.



كذلك شدد بشارة على متابعة حالة الاستعداد في كل القطاعات والمرافق، ومراقبة أعمال الصيانة اليومية للحدائق والمتنزهات العامة، وكذا متابعة منافذ السلع الغذائية خلال أيام العيد بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

من جانبه، أكد اللواء مهندس هنري إبراهيم، معاون الوزير المحافظ والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة والمشرف على مكتب متابعة المحافظ، أن إمكانيات الشبكة تتيح رصد ومتابعة شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى التعامل الفوري مع أي طارئ يواجه مواطنين المحافظة، وفق خطط موضوعة مسبقًا لمواجهة كل الأزمات والكوارث.



وهنأ المحافظ فريق العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بعيد الفطر المبارك، مطالبهم ببذل أقصى جهد، وبشكل متواصل في متابعة الأحداث، مؤكدًا على تقديم كل سبل الدعم للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.



نائب محافظ الإسماعيلية يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الشهداء



قام المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، بأداء صلاة عيد الفطر المبارك، ومشاركة مواطني الإسماعيلية احتفالاتهم وتكبيرات صلاة العيد بمسجد مجمع الشهداء الإسلامي (الدوحة سابقًا) بالطريق الدائري بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، نائب المستشار العسكري للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، وجمع غفير من مواطني الإسماعيلية.



وبدأ إمام المسجد صلاة العيد بأداء تكبيرات العيد ثم تبعها خطبة العيد، التي ألقاها الشيخ سيد عطية مدير عام الإدارات، وتضمنت الحديث عن أهمية الفرح بنعمة الله تعالى بإتمام الصيام، وأوضح الخطيب، أنه من شعائر الدين الاحتفال بالعيد وبهجته وإظهار الفرحة، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم): (للصَّائِمِ فَرْحَتَانِ... إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ يَفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ- عَزَّ وَجَلَّ- فَرِحَ بصومه)، ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: "إظهار السُّرُورِ فِي الْأَعْيَادِ مِنْ شِعَائرِ الدين".

فالعيد هو يوم التكريم لعباد الله المؤمنين في الحياة الدنيا، حيث ينتظرهم بفضل الله تعالى التكريم الأعظم يوم القيامة، فقد وعدهم الله بباب الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ).

كما أوضح الخطيب أن العيد فرصة للترويح عن النفس لتستريح بعد التعب وتفرح بعد الجد والنصب لتعود أكثر عملًا وأعظم نشاطًا.

ومن مظاهر الفرحة في العيد التوسعة على الأهل، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِك، على أن تكون تلك التوسعة من غير إسراف ولا تبذير، حيث يقول الحق سبحانه: {وَالَّذِينَ إذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا ولم يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ويقول سبحانه: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ).

وفي العيد فرصة عظيمة لتوطيد العلاقات الاجتماعية بالتزاور والتلاقي ونشر المودة والرحمة والمودة والصفاء وتوثيق الروابط الإنسانية، موضحًا أن أولى الناس بالبر والصلة والتزاور والسؤال في هذه المواسم الطيبة هم ذوو الأرحام، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم): (من أحب أن يُبسَط له في رزقه، ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه).

وعقب أداء صلاة العيد صافح نائب محافظ الإسماعيلية المواطنين وهنأهم بعيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يتقبل صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، ويديم الله على مصر الأمن والأمان، في ظل قيادة ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.