الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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طوارئ في مستشفيات جامعة قناة السويس بالتزامن مع عيد الفطر المبارك

جانب من تفقد مستشفيات
جانب من تفقد مستشفيات جامعة قناة السويس

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن خطة التأمين الطبي بالمستشفيات الجامعية خلال فترة الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، اتساقًا مع خطة وزارة الصحة والسكان لتأمين الخدمة الطبية للمواطنين، خلال فترة الاحتفالات بالأعياد.

رفع درجة الاستعداد القصوى 

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الجامعية، مؤكدًا أنه تم تنظيم جداول الأطباء والتمريض بكافة الأقسام، وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، مع تشكيل فرق للانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أي حالات طوارئ.

وأكد الدكتور ناصر مندور، جاهزية المستشفيات الجامعية واستعدادها التام بوحدة الطوارئ، مضيفًا أنه لا يوجد أي نقص في بنك الدم فيما يخص أكياس الدم، مشيرًا إلى توافر كافة الإمكانيات أثناء فترة الأجازات.

هذا وقدم رئيس الجامعة الشكر لجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية بإشراف عام الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة مروة عرابي نائب المدير التنفيذي؛ لحرصهم  على حسن سير تقديم الخدمات الصحية، وتوافرها بالمستشفيات لقضاء عيد آمن.

وأشار الدكتور أحمد السقا، إلى تشكيل غرفة طوارئ مركزية، لافتًا إلى التنسيق الكامل والمستمر مع غرفة عمليات وزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية على مدار الساعة.

وفي سياق متصل، مر الدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، على وحدة الطوارئ، والمطعم، والإدارة الهندسية، كما شملت الجولة تفقد  مستشفى الجراحات التخصصية، والحضانات.

وتابع المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، نسب إشغال الأسرة بالمستشفيات، سواء بالأقسام الداخلية أو الرعايات المركزة، وكذلك نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي، استعدادًا لأي إخطارات بالطوارئ، كما تأكد من توافر جميع الطعوم والأمصال، وتوافر مصادر الطاقة من المياه والكهرباء والوقود اللازمة للتشغيل، بما يضمن كفاءة تشغيل كافة الأجهزة الطبية وغير الطبية بالمنشآت.

الدكتور أحمد أنور مدير مستشفيات جامعة قناة السويس تطوير مستشفى جامعة قناة السويس مستشفى جامعة قناة السويس عمليات مستشفى جامعة قناة السويس الدكتور عادل حسن مدير عام مستشفيات جامعة قناة السويس

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