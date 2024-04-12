"فى حب روزاليوسف".. العدد الـ5000 من المجلة يضم نجوم الصحافة وينتصر لـ"القوى الناعمة"

«فى حب روزاليوسف » صدر العدد 5000 من مجلة روزاليوسف تحت عنوان " حكاية 5000 عدد تاريخ الصحافة وكل نجومها"، ويشمل العدد مقالات لنجوم الصحافة أبرزهم كرم جبر وعبدالصادق الشوربجى وعادل حمودة وعبدالرحيم كمال وغيرهم، كما شمل العدد رحلة روزاليوسف على مدار الأعداد السابقة.

«بورتريه العدد لـ الإبراشي»

كما يشمل العدد بورتريه خاصًا عن الإعلامى وائل الابراشي ورحلته فى الصحافة والتليفزيون، كما شمل العدد معارك روزاليوسف انتصارات القلم والكلمة فى مواجهة الانكسارات.

«شهرزاد الصحافة وأول محررة حرب»

كما شمل العدد انفرادًا لشهرزاد الصحافة العربية التى فتحت خزائن أسرارها فى آخر حوار صحفى لها قبل الرحيل وهى مديحة عزت، حيث تحدثت عن فرش عفش فيلا عبدالناصر بمنشية البكرى، كما تحدث العدد عن فايزة سعد إول محررة حرب عرفتها الصحافة المصرية والتى ظلت أكثر من 25 عامًا تتابع الثورة الجزائرية.

فى لافتة جميلة فى حب روزاليوسف، شمل العدد جدارية الوفاء تحت عنوان "روزاليوسف تكرم رؤساء تحريرها السابقين، وتحدث هذا الجزء عن رؤساء التحرير السابقين للمجلة وتأثيرهم القوى فيها.

«الكاريكاتير»

كما شمل العدد مدرسة الكاريكاتير وكيف بدأت الحكاية، حيث ارتبط اسم مجلة روزاليوسف بفن الكاريكاتير وهو بالطبع علامة من علامات هذه المدرسة الصحفية العريقة وتعتبر روزاليوسف هى رائدة الفن فى مصر والوطن العربي والمدرسة الأهم والأشهر للكاريكاتير والرسم الصحفى منذ عشرينيات القرن الماضي، كما تحدث العدد أيضًا عن انتصار روزاليوسف للقوى الناعمة على مدار 5000 عدد.

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تجديد الثقة

وخلال الأيام الماضية قد تم تجديد الثقة لـ أحمد الطاهرى لرئاسة تحرير مجلة روزاليوسف، حيث أعلن المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أسماء رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية القومية، مؤكدًا أهمية الدور التثقيفي والتنويري الذي تلعبه المؤسسات كأحد أهم مفردات القوى الناعمة للدولة المصرية وأحد أعمدة الدولة الرئيسية، وأن التغيرات جاءت ضخًا لدماء جديدة في شرايين المؤسسات الصحفية القومية تقتضيها المرحلة القادمة وتوجه الشوربجي بخالص التهنئة للجميع، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم ومؤكدًا دعم الهيئة المتواصل لهم، كما توجه بالشكر للقيادات السابقة على ما بذلوه من جهد خلال فترة توليهم المسئولية وجددت الهيئة الوطنية للصحافة الثقة في أحمد الطاهرى كرئيس تحرير مجلة روزاليوسف.