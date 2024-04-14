الشوط الأول.. ليفربول يتأخر أمام كريستال بالاس بهدف إيزي

تقدم كريستال بالاس على نظيره ليفربول، بهدف نظيف في الشوط الأول من اللقاء المقام عصر اليوم في الدوري الإنجليزي.

وسجل الضيوف هدفًا مبكرًا بالدقيقة 14 عن طريق إيزي، بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعد عمل جماعي رائع لفريق بالاس.

وفي الدقيقة 17 أنقذ أندي روبرتسون مرماه من هدف مؤكد، بعدما شتت الكرة من على مرمى أليسون بعدما وضعها ماتيتا من فوق الحارس البرايزلي.

وتألق هندرسون حارس بالاس في الدقيقة 28 أمام مقصية رائعة من لويس دياز.

ثم عاد وأبعد تسديدة قوية لمحمد صلاح داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 33.

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

خط وسط الملعب: واتارو إندو - أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز.

في خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

ويأمل محمد صلاح في قيادة ليفربول نحو الفوز على كريستال بالاس، ومواصلة تحقيق الأرقام القياسية ورفع رصيده التهديفي للوصول إلى الهدف التاسع في مرمى الخِصم. لمطالعة التفاصيل من هنا.