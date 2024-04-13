ماذا ينتظر محمد صلاح أمام كريستال بالاس فى الدورى الإنجليزى غدًا؟

يستعد نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

ويلتقي فريق ليفربول نظيره كريستال بالاس، على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023 /2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، غدًا الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ماذا يفعل محمد صلاح أمام كريستال بالاس؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما قدمه محمد صلاح أمام كريستال بالاس وما ينتظره من أرقام قياسية، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة الغد رقم 14 التي يخوضها محمد صلاح أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

- سبق وأن خاض محمد صلاح 13 مباراة أمام كريستال بالاس، (بواقع مباراتين بقميص تشيلسي، و11 مباراة بقميص ليفربول).

- ساهم محمد صلاح في قيادة فريقه نحو تحقيق 10 انتصارات، وتعادلين، بينما تلقى هزيمة واحدة (وكانت مع تشيلسي).

- خلال هذه المواجهات، سجل محمد صلاح 8 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

- وفي مباراة الدور الأول من الموسم الحالي، تألق محمد صلاح بشكل كبير أمام كريستال بالاس، بعدما سجل هدفًا وصنع آخر، ليسهم في فوز ليفربول بنتيجة 2- 1.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام كريستال بالاس؟

1- يأمل محمد صلاح لمواصلة هز شباك كريستال بالاس ورفعه رصيده أمامهم والوصول إلى الهدف التاسع.

2- يسعى محمد صلاح لمواصلة تسجيل الأهداف لمحاولة خطف المركز التاسع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيًا، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 156 هدفًا، وتفصله 6 أهداف عن جيرمان ديفوه صاحب المركز التاسع برصيد 162 هدفًا.

3- كذلك يسعى محمد صلاح لمواصلة تسجيل الأهداف، في محاولة لخطف صدارة هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، حيث يفصله هدفان فقط.

ويتواجد محمد صلاح حاليًا في المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا، خلف النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، المتصدر برصيد 19 هدفًا، والإنجليزي أولي واتكينز، نجم أستون فيلا، الوصيف برصيد 18 هدفًا.

4- يفصل محمد صلاح صناعته لهدفين ليصل إلى 71 هدفًا صنعها في الدوري الإنجليزي، ليحتل المركز الـ15 بالأفضل عبر تاريخ المسابقة.

ترتيب ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، خلف أرسنال المتصدر بفارق الأهداف فقط.

بينما يتواجد فريق كريستال بالاس حاليًا في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة.