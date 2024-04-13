السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يبحث عن الفوز أمام مايوركا فى الدورى الإسبانى

ريال مدريد
ريال مدريد

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على نظيره ريال مايوركا، في السادسة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري.

ريال مدريد ضيفًا على ريال مايوركا في الدوري الإسباني

ويسعى فريق ريال مدريد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، ومواصلة التقدم نحو تحقيق لقب الدوري الإسباني للموسم الجاري 2023 /2024.

وتُعد هذه المباراة البروفة الأخيرة لاستعدادات ريال مدريد قبل السفر لمواجهة مانشستر سيتي بإياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو"، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3.

في المقابل، يأمل فريق ريال مايوركا في تحقيق الفوز وخطف نقاط المباراة، من أجل مواصلة الابتعاد عن منطقة المنافسة على الهبوط في جدول الدوري الإسباني، وتعطيل ريال مدريد عن المنافسة على اللقب، مستغلًا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة، فيما يحتل ريال مايوركا المركز الـ15 برصيد 31 نقطة.

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برشلونة يواجه قادش في الدوري الإسباني

وفي نفس الجولة، يحل فريق برشلونة ضيفًا على نظيره قادش، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويسعى برشلونة لمواصلة مطاردة ريال مدريد على صدارة الدوري، منتشيًا بالانتصار الذي حققه في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان، ويتطلع لتحقيق الفوز من أجل الاطمئنان على حالة الفريق الفنية قبل مباراة الإياب.

بينما يرغب فريق قادش في تحقيق الفوز متشبثًا بآماله في الابتعاد عن المنافسة على الهبوط لدوري الدرجة الأولى والبقاء في الليجا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الليجا برصيد 67 نقطة، فيما يأتي قادش بالمركز الـ18 برصيد 25 نقطة.

ريال مدريد الدوري الاسباني ريال مايوركا برشلونة قادش

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