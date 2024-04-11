سبب مرض دى بروين قبل مواجهة الريال ومان سيتى

كشفت تقارير صحفية عن سبب مرض البلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي، قبيل مباراة فريقه ضد ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما.

وغاب دي بروين عن المشاركة في المباراة بسبب تعرضه لتسمم غذائي وقىء داخل غرفة خلع الملابس قبل دقائق من انطلاق المباراة.

وأفادت صحيفة ديلي ستار بأن دي بروين يرى أن حالة المرض والقىء التي تعرض لها داخل غرفة ملابس سانتياجو برنابيو، ملعب ريال مدريد، بسبب شيء تناوله أثناء تواجده في فندق إقامة الفريق قبل التوجه لملعب المباراة.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على مانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل في التاسعة مساءً على ملعب الاتحاد بإياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولي مانشستر سيتي كانوا قلقين من احتمالية إصابة أحد لاعبي الفريق بجانب دي بروين، ولكن ما حدث كان حالة فردية.

وغاب بروين عن المشاركة مع الستيسنز في أغلب فترات الموسم الجاري، بداية من إصابته في 12 أغسطس الماضي واستمر غيابه 138 يومًا حتى 29 ديسمبر من العام نفسه، وبعد عودته غاب مرة أخرى للإصابة في 10 مارس الماضي وغاب لـ8 أيام.

ووصل دي بروين للهدف رقم 100 بقميص مانشستر سيتي في جميع المسابقات منذ انضمامه للفريق في صيف 2015، في 371 مباراة لعبها وصنع 166 لزملائه، بعدما سجل هدفًا في انتصار فريقه على كريستال بالاس بالجولة الـ32 للدوري الإنجليزي.

وبدأ كيفن دي بروين مسيرته ضمن صفوف نادي جنت للشباب وانتقل لنادي جينك في صيف 2005 وتدرج بالمراحل العمرية بالنادي قبل الانتقال للفريق الأول بالنادي في صيف 2008، ولعب للنادي 4 مواسم قبل الانضمام لفريق تشيلسي الإنجليزي في شتاء 2012 وأعير لنادي جينك في نفس الفترة وعاد لتشيلسي في صيف 2012 ثم أعير لنادي فيردر بريمن الألماني لمدة موسم ثم رحل عن تشيلسي في يناير 2014 وانضم لفولفسبورج في يناير 2014 ولعب عامًا ونصف العام مع النادي قبل الانضمام لمانشستر سيتي في صيف 2015.