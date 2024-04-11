بين أوروبا والسعودية.. أين يلعب محمد صلاح الموسم المقبل؟

منذ إعلان الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول رحيله عن صفوف الفريق نهاية الموسم، بعد سنوات طويلة مع النادي الإنجليزي بدأ الشك يحوم حول استمرار محمد صلاح نجمنا المصري مع الفريق بداية من الموسم المقبل، حيث يتبقى لقائد المنتخب الوطني عام واحد في عقده الذي ينتهي في صيف 2025.

تكهنات ازدادت يومًا عن الآخر خاصة مع تصريحات (مو) في أحد حواراته الصحفية بأنه منفتح على الرحيل مستقبلًا عن النادي الإنجليزي، لكنه لم يوضح بالفعل وجهته المقبلة وسط اهتمام كبير من كبار الأندية السعودية بضمه والذين حاولوا بالفعل ذلك عندما قدم الاتحاد عرضًا ضحمًا الصيف الماضي لنادي ليفربول وتم رفضه في الأيام الأخيرة من الميركاتو.

محمد صلاح حتى هذا الوقت هو النجم الأول لليفربول كما جرت العادة في السنوات الماضية، لكنه قد يخاف غدر المدرب المقبل للنادي الإنجليزي الذي لم تتحدد ملامحه، بل أيضًا يفكر (مو) في موسمه الحالي ومستقبل النادي حال عدم تحقيق أي بطولات هذا الموسم في ظل الصراع على الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي بجانب تحقيق كأس الرابطة.

في مارس الماضي عين النادي الإنجليزي ريتشارد هيوز كمدير رياضي جديد للنادي، وهو الرجل الذي عمل من قبل على صفقات كبيرة، كما أن التقارير أفادت بأن مهمته الأولى في النادي هي الحفاظ على نجوم الفريق وفى مقدمتهم محمد صلاح، ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك الذين تنتهي عقودهم في نفس التوقيت وهو صيف 2025، لكن التقارير أشارت إلى مربط فرس كبير هو أن أرنولد سيكون الراتب الأكبر في النادي عن صلاح إذا حدث التجديد، وهو الأمر الذي قد يعجل برحيل صلاح، وذلك لعامل السن وهو أولوية وضعها المدير الرياضي الجديد، حيث سيكون صلاح على مشارف عامه الـ32.

الأمور باتت تتأكد أكثر وأكثر بأن عملية تجديد عقد محمد صلاح حتى الآن باتت معقدة وغير معلومة، وأن اللاعب في طريقه للرحيل نهاية الموسم الجاري، لكن السؤال هنا: إلى أين قد تكون وجهة محمد صلاح المقبلة أوروبا أم السعودية؟

أوروبا.. إما ليفربول أو باريس

في أوروبا سيكون صلاح بين خيارين لا ثالث لهما، وهو التجديد والبقاء في ليفربول عامين على الأقل والمنافسة على الألقاب المواسم المقبل، خاصة موسم 2025 الذي قد تكون فرصة صلاح الأخيرة في حلم الحصول على الكرة الذهبية مع موسم رائع يقدمه صلاح حاليًا، حيث ستكون المنافسة الفردية على أشدها خاصًة في ظل عدم وجود بطولات قارية للاعبي أوروبا لكن قد تكون الأفضلية لصلاح مع لعب كأس أمم إفريقيا 2025 في الصيف وحال تحقيقه بجانب تحقيق البطولات مع ليفربول أكبر حافز للتتويج بالكرة الذهبية التي طالما كانت حلمًا كبيرًا لنجمنا المصري منذ وصوله النادي الإنجليزي في 2017.



في أوروبا قد يجد صلاح نفسه خارج ليفربول فقط في باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يستعد لمرحلة ما بعد كيليان مبابي نجم الفريق الذي على أعتاب الانضمام لريال مدريد في صفقة انتقال حر صيف 2024، وقد يكون صلاح هو البديل الأمثل للاعب في باريس، خاصًة مع الجلسات التي تم عقدها مع صلاح منذ عام في إنجلترا والتي شاهد عليها الإعلام رفقة رئيس النادي الفرنسي ناصر الخليفي وهو ما أثار تكهنات كبيرة حينها على هذه الجلسة.

ولن يقدر ناد آخر في أوروبا على ضم صلاح وهو في سن الـ32 وخاصة الكبار أمثال ريال مدريد الذي سيملك كيليان مبابي بجانب الوضع المالي الصعب في برشلونة بجانب عدم إمكانية انتقاله أبدًا للمنافسين في إنجلترا وعلى رأسهم مانشستر سيتي، أرسنال وتشيلسي والذين يمتلكون بدائل متاحة في الوقت الحالي.

السعودية.. اتحاد جدة منتظر والهلال يترقب

أما وجهة السعودية قد تتراجع بعض الشيء عند صلاح إلا أنها لم تنتهي حيث مازال يرغب الاتحاد في الحصول على خدمات مو وتعويض مع حدث هذا الموسم مع كريم بنزيما الذي بات قريبًا من الرحيل عن الفريق بعد موسم مخيب للآمال، لكن النجم الفرنسي أرسل بعض الإشارات إلى صلاح قد تجعله يتراجع عن الانضمام لدوري روشن وهو تصريحاته بخصوص عدم قدرة اللاعبين في صفوف الفريق على إيصاله للمرمى وقلة الإمكانيات داخل تشكيل الفريق.

وقد يغري نادي الهلال الذي قد يستغنى عن خدمات نيمار، نجمنا المصري بالعديد من الأشياء وأبرزها المشاركة في مونديال الأندية واللعب في بطولة آسيا والمنافسة على جميع البطولات، حيث بات النادي معقل العديد من كبار نجوم أوروبا، وبات في مستوى يضاهي فرق أوروبا بالوقت الحالي، وقد يكون هو المشروع الأفضل في الدوري السعودي على المستوى البعيد.

