الشوط الأول.. أتلتيكو مدريد يتقدم على دورتموند بهدفي دي بول ولينو

تقدم أتلتيكو مدريد على نظيره بروسيا دورتموند، بهدفين نظيفين في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم في دوري الأبطال.

تقدم مبكرًا لصالح الأتلتي رودريجو دي بول بالدقيقة 4 بخطأ فادح من دفاعات دورتموند، ليستغله وينفرد بالمرمى ويضع الكرة بسهولة.



وفي الدقيقة 32 من هجمة مرتدة مرر أنطوان جريزمان كرة للينو الذي انفرد بمرمى كوبيل، ووضع الكرة على يساره.

تشكيل أتلتيكو مدريد .. جريزمان وموراتا يقودان الهجوم أمام دورتموند

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: مولينا، خيمنيز، فيتسل، أزبيليكوتا، لينو

خط الوسط: يورنتي، كوكي، دي بول

خط الهجوم: موراتا، جريزمان

تشكيل بوروسيا دورتموند

وضم تشكيل بوروسيا دورتموند كلًا من:

في حراسة المرمى: كوبيل

خط الدفاع: رييرسون - ماتس هونلز - شلوتيربيك - ماتسين

خط الوسط: إيمري كان - مارسيل سابيتزر - نميشا

خط الهجوم: جادون سانشو - كريم أديمي - فولكروج