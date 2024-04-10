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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تقارير تكشف حقيقة شكوى رونالدو الحكام لوزير الرياضة السعودى

رونالدو
رونالدو

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء عدم صحة ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعية حول اتصال تم بين الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر مؤخرًا.

وأشارت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، إلى أن كل ما قيل في هذا الإطار غير صحيح على الإطلاق.

وكان نادي النصر قد خسر الاثنين من غريمه التقليدي الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي الذي جرى في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بهدفين مقابل هدف فيما تعرض رونالدو لطرد بالبطاقة الحمراء في اللحظات الأخيرة من المباراة بعد ضربه للبليهي مدافع الهلال بدون كرة.

وسبق لرونالدو أن تعرّض لعقوبة إيقاف عن اللعب وتغريمه مبلغًا ماليًا بعدما احتفل بإشارة مسيئة تجاه جماهير فريق الشباب، فضلًا عن قيامه بحركة وصفت بـ "غير اللائقة" بوشاح لنادي الهلال خلال مباراة سابقة.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء مباشرة في وجه كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 86، إثر تعدّيه دون كرة على مدافع الهلال علي البليهي على خط التماس خلال الدقائق الأخيرة من المباراة أثناء تقدم الهلال 2-0.

وكان لطرد رونالدو أثر كبير على النصر وربما أحد أهم أسباب الخسارة، حيث احتاج الفريق لجهوده خلال الوقت بدل الضائع، لاسيّما بعد تمكن النجم السنغالي ساديو ماني من تقليص النتيجة وإعادة النصر لأجواء اللقاء بهدف سجله في الدقيقة 90+9.

 

رونالدو كريستيانو رونالدو النصر وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي

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