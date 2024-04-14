الأحد 14 أبريل 2024
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تحقيقات ومتابعات

11 إجراء من "التعليم" بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024

رضا حجازى
رضا حجازى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من الإجراءات بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث بدأت الوزارة في وضع الخطوط الرئيسية تجاه امتحانات الثانوية العامة.

وترصد "الدستور" خلال السطور التالية أبرز الخطوات التي أخذتها الوزارة..

1_ البدء فى وضع بنود الأسئلة

2_ البدء فى اختيار اللجان والعمل على صيانة المتهالك

3_ توزيع أرقام الجلوس خلال الأيام المقبلة

4- إصدار توجيهات لواضعي أسئلة امتحانات الثانوية العامة لتكون واضحة وغير قابلة للتأويل

5_ البعد عن الأسئلة الدينية أو السياسية 

6- تشكيل لجنة مركزية بديوان عام الوزارة لفحص طلبات تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي

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7- الوزارة تلقت ١٢٣٧٥ طلب تحويل..وحرصت على رفض كافة التحويلات المقدمة لإدارات ومديريات تعليمية ومدارس محددة كان عليها كثافة في التحويلات الأعوام السابقة

 

8- قبول ٤٨٢٤ طلب تحويل بناء على أوراق ثبوتية لأسباب النقل تنوعت بين نقل محل السكن أو نقل محل العمل

 

9- رفض ٧٥٥١ طلب تحويل لعدم وجود أسباب واضحة للنقل

 

10- اتخاذ إجراءات جديدة ومتطورة لمكافحة الغش الإلكتروني بمختلف أشكاله

 

11- سرعة تطبيق كافة الاجراءات القانونية ضد أي ظاهرة غش أيًا كانت دون تهاون

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية

-يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ.

-يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا.

-يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

-يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

وأكدت وزارة التعليم، أنّها تلقت 12 ألفا و375 طلب تحويل، وتم رفض التحويلات المقدمة لإدارات ومديريات تعليمية ومدارس محددة كان عليها كثافة في التحويلات الأعوام السابقة، وتم قبول 4824 طلب تحويل بناء على أوراق ثبوتية لأسباب النقل، ورفض 7551 طلب تحويل لعدم وجود أسباب واضحة للنقل

امتحانات الثانوية إجراءات امتحانات الثانوية أخبار امتحانات الثانوية العامة أخبار امتحانات الثانوية العامة 2022 الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

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