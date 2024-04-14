تابع الآن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمورهم عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات في كافة المواد الدراسية للشعبة الأدبية والعلمية (علوم، رياضة) للعام الدراسي الحالي 2023/2024.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب كافة الشعب العلمية للمواد الأساسية والمواد خارج المجموع حيث من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع، وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024، بالمواد الأساسية.

وجاء الجدول المنظم لسير الامتحانات كما يلي:-

-يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

-يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.

-يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية علوم

-يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.

-يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.

-يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

-يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء



جدول امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضة

-يوم السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل

-يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاستاتيكا

-يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية

-يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ.

-يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا.

-يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

-يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

وأكدت وزارة التعليم، أنّها تلقت 12 ألفا و375 طلب تحويل، وتم رفض التحويلات المقدمة لإدارات ومديريات تعليمية ومدارس محددة كان عليها كثافة في التحويلات الأعوام السابقة، وتم قبول 4824 طلب تحويل بناء على أوراق ثبوتية لأسباب النقل، ورفض 7551 طلب تحويل لعدم وجود أسباب واضحة للنقل.

جدول درجات الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية والأدبية

-مادة اللغة العربية 80 درجة.

-مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.

-مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

-مادة الفيزياء 60 درجة.

-مادة الكمياء 60 درجة.

-مادة الأحياء 60 درجة.

-مادة التاريخ 60 درجة.

-مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة.

-مادة الديناميكا 30 درجة.

-مادة الاستاتيكا 30 درجة.

-مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.

-مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة.

-مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

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