الأحد 14 أبريل 2024
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مصر

الإعلان عن فتح باب التقدم لبرامج تدريبية للعاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات بمؤسسات التعليم العالي

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور

 

 

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على الارتقاء بقدرات العاملين وتطوير مهاراتهم، ودعم مسيرة التحديث والتطوير الرقمي في الجامعات والمعاهد المصرية تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب التقدم لبرامج تدريبية للعاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات بمؤسسات التعليم العالي، وذلك بالتعاون مع شركة هواوي مصر، في مجالات حيوية تشمل:
• البيانات الضخمة (Big Data) 
• الذكاء الاصطناعي (AI)
• الحوسبة السحابية (Cloud Computing)
• مراكز البيانات (Datacom)
• الأمان (Security)
• شبكات الوصول (Access Network)
• تقنية الجيل الخامس (5G)

 

ومن جانبه، أوضح الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع قدرات العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات التعليم العالي، ومُواكبة التطورات المُتسارعة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلًا عن تلبية احتياجات سوق العمل، وتعزيز مهارات البحث العلمي والتطوير، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اختبار مبدئي لمعرفة مدى إلمام المُتقدمين بالمبادئ الأساسية للشبكات ونظم التشغيل وقواعد البيانات.

وقد تحدد يوم 21 أبريل الجاري ليكون آخر موعد للتسجيل في البرنامج، وذلك من خلال الرابط التالي:
https://skillshub.mohesr.gov.eg/index.php/students/courses-list

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وفي سياق آخر أعلن الدكتور  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن ظهور نتائج تقرير تصنيف QS للتخصصات الجامعية لعام 2024، حيث تم إدراج 13 جامعة مصرية في هذا التصنيف، ويشمل التصنيف ترتيب أفضل 15.559 جامعة على مستوى العالم، شملت التخصصات الأساسية خمسة قطاعات من العلوم (الفنون والعلوم الإنسانية والهندسة والتكنولوجيا وعلوم الحياة والطب، وعلوم طبيعي، والعلوم الاجتماعية، والإدارة)، وأكثر من 90 تخصصًا فرعيًا.

كما صرح الوزير بأن تصنيف هذا العام شهد ظهور الجامعات المصرية فى 38 تخصصًا، وذلك بزيادة 4 تخصصات عن العام الماضي

تكنولوجيا المعلومات التعليم العالي للحوكمة الذكية احتياجات سوق العمل تدريبية للعاملين

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